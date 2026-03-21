Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort

A 2026-os CPAC Hungary-re videóüzenet küldött Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktort.

A legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is, akit – mint tudják - támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását. Sőt, teljes teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuveneritását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam és ő nyert. Kiváló munkát végzett az országáért – különösen a határvédelem terén – tekintettel a bűnözésre és azokra a problémákra, amelyekkel más országok küzdenek. Önöknek nincs ilyen gondjuk. Nagyon erős, nagyon szilárd külső határaik vannak és ez az ő érdeme

– mondta Orbán Viktort méltató üzenetében Donald Trump.

