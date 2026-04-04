Szentkirályi Alexandra tűpontosan leírta, mi lenne, ha Tisza hatalomra kerülne - ezt senki sem akarja

Miközben továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a rezsi az egész Európai unióban, több országban is elszálltak az árak. Nem csak a rezsiárak, hanem az üzemanyag árak is. Míg Magyarországon a védett árnak köszönhetően a magyar rendszámú autósok 595 forintért kapnak egy liter benzin, van olyan ország Európában, ahol ennek közel a dupláját is elkérik. A Tisza hatalomra kerülésével azonban mindez azonnal megszűnne. Magyar Péter Brüsszel minden kívánságát feltételek nélkül teljesítené, ami a magyar embereknek rendkívüli plusz kiadásokat jelentene. Hogy mindez most húsvétkor mit jelentene, Szentkirályi Alexandra egy zseniális poszttal mutatta meg.

Szentkirályi Alexandra tűpontosan megmutatta, hogy mi lenne velünk húsvétkor, ha a Tisza kormányozna Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Havi több tízezer forinttal drágulna a rezsi a Tisza energiaterve szerint. Ez azonban nem minden. A jelenlegi védett ár is eltűnne, az 595 forintos benzinárnak búcsút inthetnénk.

Közben az Európai Bizottság drasztikus takarékosságra szólította fel az európaiakat a Perzsa-öbölben zajló konfliktus miatt kialakult energiaválságban - írta meg a vg.hu. Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa kedden az uniós energiaügyi miniszterek rendkívüli ülése után hangsúlyozta: Európa nagyon súlyos helyzet előtt áll, amelynek vége egyelőre nem látszik.

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Csehországban is beavatkozik a kormány az elszabadult benzinárak megfékezése érdekében. Mint írta: miközben egyre több ország kényszerül hasonló lépésekre, Magyarország már korábban felismerte a probléma súlyát, és időben reagált.





Szentkirályi Alexandra megmutatta mekkora lenne a különbség

Ezután jött a Fidesz frakcióvezetőjének zseniális posztja, amelyben tűpontosan leírta, hogy mi lenne a magyar emberekkel, ha a Tisza vezetné az országot.

„Egy tízes a zsebben marad! Húsvétkor sokan indulunk útnak, hogy meglátogassuk a családunkat, rég látott rokonainkat, ahogy sokan tartunk baráti összejöveteleket is. Vannak, akik a húsvét négy napja alatt akár ezer kilométert autóznak, ezért egyáltalán nem mindegy, mennyit fizetünk a benzinért.