Szentkirályi Alexandra tűpontosan leírta, mi lenne, ha Tisza hatalomra kerülne - ezt senki sem akarja
10 ezer forinttal lenne drágább egyetlen tank benzin, ha bejönne a Tisza terve. Magyar Péter ugyanis gondolkodás nélkül hajtaná végre Brüsszel utasításait, így a védett benzinárat is azonnal eltörölné. Szentkirályi Alexandra most megmutatta a valóságot.
Miközben továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a rezsi az egész Európai unióban, több országban is elszálltak az árak. Nem csak a rezsiárak, hanem az üzemanyag árak is. Míg Magyarországon a védett árnak köszönhetően a magyar rendszámú autósok 595 forintért kapnak egy liter benzin, van olyan ország Európában, ahol ennek közel a dupláját is elkérik. A Tisza hatalomra kerülésével azonban mindez azonnal megszűnne. Magyar Péter Brüsszel minden kívánságát feltételek nélkül teljesítené, ami a magyar embereknek rendkívüli plusz kiadásokat jelentene. Hogy mindez most húsvétkor mit jelentene, Szentkirályi Alexandra egy zseniális poszttal mutatta meg.
Havi több tízezer forinttal drágulna a rezsi a Tisza energiaterve szerint. Ez azonban nem minden. A jelenlegi védett ár is eltűnne, az 595 forintos benzinárnak búcsút inthetnénk.
Közben az Európai Bizottság drasztikus takarékosságra szólította fel az európaiakat a Perzsa-öbölben zajló konfliktus miatt kialakult energiaválságban - írta meg a vg.hu. Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa kedden az uniós energiaügyi miniszterek rendkívüli ülése után hangsúlyozta: Európa nagyon súlyos helyzet előtt áll, amelynek vége egyelőre nem látszik.
Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Csehországban is beavatkozik a kormány az elszabadult benzinárak megfékezése érdekében. Mint írta: miközben egyre több ország kényszerül hasonló lépésekre, Magyarország már korábban felismerte a probléma súlyát, és időben reagált.
Szentkirályi Alexandra megmutatta mekkora lenne a különbség
Ezután jött a Fidesz frakcióvezetőjének zseniális posztja, amelyben tűpontosan leírta, hogy mi lenne a magyar emberekkel, ha a Tisza vezetné az országot.
„Egy tízes a zsebben marad! Húsvétkor sokan indulunk útnak, hogy meglátogassuk a családunkat, rég látott rokonainkat, ahogy sokan tartunk baráti összejöveteleket is. Vannak, akik a húsvét négy napja alatt akár ezer kilométert autóznak, ezért egyáltalán nem mindegy, mennyit fizetünk a benzinért.
Az üzemanyagárak egész Európában brutálisan elszálltak a háborúk miatt, hazánkat ráadásul az ukrán olajblokád is sújtja. Mégsem kell óriási összegeket fizetnünk majd a húsvéti utazásainkkor, mert a kormánynak köszönhetően védett áron, Európában a legolcsóbban tankolhatunk. Most 595 forintot fizetünk egy liter benzinért, de ha nem lenne védett ár és olcsó orosz energia, 1000 forintra is felkúszna az üzemanyagár.
Ha a Tisza lenne kormányon idén húsvétkor, sokkal mélyebben a zsebünkbe kellene nyúlni, hiszen az energiatervükkel elvágnák Magyarországot az olcsó orosz kőolajtól is. És ez még csak egy ünnepi hétvége, gondoljunk bele, hogy egy hónap alatt egy átlagos magyar család havonta 48 ezer forinttal fizetne többet csak üzemanyagra.
Mi viszont nem engedjük, hogy a magyarokkal fizettessék meg a háborút, vagy hogy a külföldi olajcégek a magyar családokon nyerészkedjenek! Kiállunk az alacsony benzinár mellett. Jövő vasárnap, a Fidesz a biztos választás!” - írja Szentkirályi Alexandra.
Ez persze csak egyetlen dolog, ami csak addig van életben, amíg Magyarországot a nemzeti kormány vezeti. A Tisza ugyanis nem csak eltörölné a kedvezményeket, hanem mindent és mindenkit megadóztatna.
