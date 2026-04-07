Orbán Viktor elárulta, kivel találkozik JD Vance előtt

„Fú, ma erős nap lesz” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök a keddi napja összefoglalóját. Április 7-én érkeztik Budapestre JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke, akielőtt még Szijjártó Péterrel találkozik a kormányfő.

Fotó: Fotó: Hans Lucas via AFP

Sonkamérgezésen túl, egy sűrű nap előtt. Hamarosan érkezik Vance alelnök úr. Tartsatok velem, zúzós lesz.

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.