Orbán Viktor elárulta, kivel találkozik JD Vance előtt
Húzós nap elé néz a miniszterelnök.
„Fú, ma erős nap lesz” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök a keddi napja összefoglalóját. Április 7-én érkeztik Budapestre JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke, akielőtt még Szijjártó Péterrel találkozik a kormányfő.
Sonkamérgezésen túl, egy sűrű nap előtt. Hamarosan érkezik Vance alelnök úr. Tartsatok velem, zúzós lesz.
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Nézd meg a videót!
