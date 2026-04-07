Orbán Viktor: Zúzzunk!
Elképesztő dallal indította a választás hetét a miniszterelnök.
„Kizöldült a magyar vidék: tavasz van! Nem bízunk mi a külföldi szavakban. Behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás! Csak a Fidesz a biztos választás!” – dübörög Orbán Viktor autó-hifijéből hétfő reggel.
Zúzzunk!
– írta a kormányfő a friss videója mellé a Facebook-oldalán. Nagy hangerőn hallgasd!
