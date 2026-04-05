Drasztikus energiaválság fenyeget!

Nem kérek semmi mást, csak a józan ész visszatérését. Az egész EU és különösen az Európai Bizottság az energetikai biztonság kérdéseiben egyre inkább egy öngyilkos hajóra kezd hasonlítani.

– írta a szlovák kormányfő a Facebookon, akinek szavait a Ripost idézte.

Szlovákia és Magyarország kormányai ennek ellenére mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék a nemzeti gazdaságokat és polgáraikat az Európai Bizottság ideológiai elvakultságától és inkompetenciájától, a rosszindulatú ukrán elnöktől és az Irán elleni háború következményeitől.



Az EU-nak és különösen az Európai Bizottságnak azonnal helyre kellene állítania a párbeszédet Oroszországgal, és olyan politikai és jogi környezetet kellene biztosítania, hogy az egyes tagállamok és az EU mint egész pótolhassák a hiányzó gáz- és olajtartalékokat, és lehetővé tegyék ezen stratégiai nyersanyagok szállítását minden lehetséges forrásból és irányból, beleértve Oroszországot is.



Ezért meg kellene szüntetni azokat az értelmetlen szankciókat, amelyek tiltják az orosz gáz és olaj behozatalát, el kellene indítani az EU önálló kezdeményezését az ukrajnai háború mielőbbi befejezésére, és határozott lépéseket kellene tenni a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítására.”

Szijjártó Péter: Csak mi állíthatjuk meg a brüsszeli energiapolitika öngyilkos kezdeményezését

Április 15-én Brüsszel ki fogja, ki akarja tiltani az orosz olajat a kontinensről, tehát gyakorlatilag már április közepétől ezerforintos lehet a benzinár Magyarországon, amely öngyilkos kezdeményezését egyedül mi állíthatjuk meg – mondta a külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán megjelent videóban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: MTI)

Szijjártó Péter hozzátette, ha a jelenlegi országvezetés marad, akkor meg fogják akadályozni, hogy az Európai Unió (EU) kitiltsa az orosz olajat Európából és megtiltsák a védett benzinár fenntartását. Megjegyezte, a kormány mindenkit biztosít arról, hogy a rezsicsökkentésért és a védett benzinárért is harcolni fognak, de ehhez meg kell nyerni a választást.

A külügyminiszter hangsúlyozta, ha nyernek április 12-én, akkor útját tudják állni ennek az „európai öngyilkos kezdeményezésnek”, viszont ha a Tisza nyer, akkor ők majd végre akarják hajtani „a brüsszeli energiapolitikát kritika nélkül”. Mint mondta, a Tisza Párt győzelme az orosz olajról való végleges leválást, ezáltal a minimum ezerforintos benzinárat jelentené. A politikus úgy fogalmazott, bár nagyszombat délután kevésbé kellene politikával foglalkozni, „Európában sajnos nem normális a helyzet”. Úgy folytatta: az iráni háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt egy drámai energiaválság előtt áll a kontinens.

Elmondása szerint erről már nemcsak az EU „energiaügyekhez nem értő energiaügyi biztosa beszél”, hanem a nyugat-európai miniszterelnökök, politikai vezetők is nyíltan beszélnek arról, hogy „egy drámai energiaellátási válság és egy drámai energiaár-emelkedés várható”.

Mindez részben az iráni, részben pedig az ukrajnai háború miatt van – jegyezte meg. Mint mondta, mindenki – még az is, aki nem közgazdasági tanulmányokat folytatott – tudhatja, hogy amiből kevés van, akkor annak az ára jelentősen megemelkedik. Ez figyelhető meg Európában az energiahordozók vonatkozásában – fűzte hozzá.