Drasztikus energiaválság fenyeget!
„Nem kérek semmi mást, csak a józan ész visszatérését!" – írta Robert Fico.
Nem kérek semmi mást, csak a józan ész visszatérését. Az egész EU és különösen az Európai Bizottság az energetikai biztonság kérdéseiben egyre inkább egy öngyilkos hajóra kezd hasonlítani.
– írta a szlovák kormányfő a Facebookon, akinek szavait a Ripost idézte.
Szlovákia és Magyarország kormányai ennek ellenére mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék a nemzeti gazdaságokat és polgáraikat az Európai Bizottság ideológiai elvakultságától és inkompetenciájától, a rosszindulatú ukrán elnöktől és az Irán elleni háború következményeitől.
Az EU-nak és különösen az Európai Bizottságnak azonnal helyre kellene állítania a párbeszédet Oroszországgal, és olyan politikai és jogi környezetet kellene biztosítania, hogy az egyes tagállamok és az EU mint egész pótolhassák a hiányzó gáz- és olajtartalékokat, és lehetővé tegyék ezen stratégiai nyersanyagok szállítását minden lehetséges forrásból és irányból, beleértve Oroszországot is.
Ezért meg kellene szüntetni azokat az értelmetlen szankciókat, amelyek tiltják az orosz gáz és olaj behozatalát, el kellene indítani az EU önálló kezdeményezését az ukrajnai háború mielőbbi befejezésére, és határozott lépéseket kellene tenni a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítására.”
Szijjártó Péter: Csak mi állíthatjuk meg a brüsszeli energiapolitika öngyilkos kezdeményezését
Április 15-én Brüsszel ki fogja, ki akarja tiltani az orosz olajat a kontinensről, tehát gyakorlatilag már április közepétől ezerforintos lehet a benzinár Magyarországon, amely öngyilkos kezdeményezését egyedül mi állíthatjuk meg – mondta a külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán megjelent videóban.
Szijjártó Péter hozzátette, ha a jelenlegi országvezetés marad, akkor meg fogják akadályozni, hogy az Európai Unió (EU) kitiltsa az orosz olajat Európából és megtiltsák a védett benzinár fenntartását. Megjegyezte, a kormány mindenkit biztosít arról, hogy a rezsicsökkentésért és a védett benzinárért is harcolni fognak, de ehhez meg kell nyerni a választást.
A külügyminiszter hangsúlyozta, ha nyernek április 12-én, akkor útját tudják állni ennek az „európai öngyilkos kezdeményezésnek”, viszont ha a Tisza nyer, akkor ők majd végre akarják hajtani „a brüsszeli energiapolitikát kritika nélkül”. Mint mondta, a Tisza Párt győzelme az orosz olajról való végleges leválást, ezáltal a minimum ezerforintos benzinárat jelentené. A politikus úgy fogalmazott, bár nagyszombat délután kevésbé kellene politikával foglalkozni, „Európában sajnos nem normális a helyzet”. Úgy folytatta: az iráni háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt egy drámai energiaválság előtt áll a kontinens.
Elmondása szerint erről már nemcsak az EU „energiaügyekhez nem értő energiaügyi biztosa beszél”, hanem a nyugat-európai miniszterelnökök, politikai vezetők is nyíltan beszélnek arról, hogy „egy drámai energiaellátási válság és egy drámai energiaár-emelkedés várható”.
Mindez részben az iráni, részben pedig az ukrajnai háború miatt van – jegyezte meg. Mint mondta, mindenki – még az is, aki nem közgazdasági tanulmányokat folytatott – tudhatja, hogy amiből kevés van, akkor annak az ára jelentősen megemelkedik. Ez figyelhető meg Európában az energiahordozók vonatkozásában – fűzte hozzá.
Szerinte olyannyira drámai a helyzet, hogy
Európa egyik legnagyobb légitársasága bejelentette járatai 10 százalékának törlését az elkövetkező időszakban.
Hozzátette: az európai politikusok nyilatkozatai sok esetben már a koronavírus-járvány időszakában alkalmazottakhoz hasonló gazdasági korlátozásokat vezetnek elő.
Hangsúlyozta, a helyzet még drámaibbá fordulhat, mégpedig három nappal a magyar parlamenti választás után. Nyomatékosította: tizenegy nap múlva, április 15-én tervezi az Európai Bizottság, hogy előáll azzal a javaslatával, hogy akkor az orosz olajat teljes egészében örökre tiltsuk ki az Európai Unió egész területéről. Úgy fogalmazott, hogy
nem elég, hogy energiahiány lesz Európában
az iráni és az ukrajnai háború miatt is, Brüsszel három nappal a magyar parlamenti választás után egy még nagyobb energiahiányt és energiaár-emelkedést okozó helyzetet akar előállítani. Szerinte így még drágább lenne a benzin, még magasabb lennének a rezsiköltségek és ezt „a parlamenti választás utánra tervezett brüsszeli agyrémet” csak ők állíthatják meg és csak akkor, ha megnyerik a választást.
Visszatérhet az orosz gáz Európába?
Az Európai Bizottság korábbi elnöke érdekes dolgokat osztott meg a kontinens energiaellátása kapcsán. Romano Prodi szerint Donald Trump amerikai elnök pragmatikus tervek mentén halad, aminek a vége az orosz gáz visszatérése lehet Európába.
A Tűzfalcsoport legújabb cikkében idézte Romano Prodi olasz politikust, aki szerint egyértelmű, hogy az amerikai elnöknek mi a végcélja. Az Európai Bizottság korábbi elnöke szerint Európába visszatér az orosz gáz, amennyiben az Egyesült Államok részesedést szerez a vezetékekben.
Romano Prodi, az Európai Bizottság egykori elnöke és Olaszország korábbi miniszterelnöke egy friss nyilatkozatában világosan felvázolta: az orosz gáz visszatérhet Európába, ha amerikai pénzügyi alapok részesedést szereznek az érintett gázvezetékekben. Szerinte ez nem csupán lehetséges, hanem Donald Trump egyértelmű stratégiája – és Prodi biztosra veszi, hogy így fog végződni.
Prodi realista megközelítése pontosan azt mutatja, amit sok európai politikus ma is felismer: az energiaellátás nem ideológiai kérdés, hanem gyakorlati és gazdasági természetű, ahogy azt a magyar kormány rendre hangsúlyozza.
Trump már első elnöksége alatt is a pragmatikus üzleti megoldások híve volt, most pedig egy olyan win-win konstrukciót láthatunk körvonalazódni, amely egyszerre szolgálja Európa energiabiztonságát és a transzatlanti együttműködést. Vélhetőleg az amerikai befektetők bevonásával a vezetékek modernizálhatók, a szállítás és az ellátás stabilabbá válik, az árak pedig jóval alacsonyabbak lehetnek.
Európa súlyos energiaválság felé sodródik, amelyet a háborúk és a brüsszeli energiapolitika egyaránt súlyosbítanak. Az ellátásbiztonság kulcsa az olcsó orosz energia visszatérése lenne a európai piacra, de erről az Európai Unió hallani sem akar. A Tisza Párt leválási terve pedig drasztikus következményekkel járna: az ezerforintos benzinár mellett évi legalább egymillió forintos többletterhet hozna a magyar családok számára.
Európa energiabiztonsága idén tavaszára súlyos válságba került, hiszen a kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával is. Ráadásul a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált, ami a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól.
Soha nem látott energiaválság közeledik
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy Európa kritikus helyzetbe került. A kormányfő úgy fogalmazott: „soha nem látott pénzügyi és energetikai válság dörömböl Európa ajtaján”, amelyet az iráni háború és az elhibázott brüsszeli döntések tovább súlyosbítanak.
Hangsúlyozta: „az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti”, ezért sürgős lépésekre van szükség. Mint mondta, „minden egyes nap számít”.
Az orosz energia visszatérése lehet csak a megoldás
A miniszterelnök egyértelművé tette: az ellátásbiztonság csak akkor garantálható, ha minden forrást igénybe vesz Európa. Úgy fogalmazott:
azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel!
Hozzátette: „Brüsszelnek rá kell kényszerítenie Zelenszkij elnököt, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket”, és el kell vetni azokat a terveket, amelyek az orosz energiáról való leválást sürgetik.
