Támadás alatt Magyarország energiaellátása

A magyar energiaellátás biztonsága példátlanul súlyos kihívásokkal néz szembe Brüsszel és Kijev kettős nyomásgyakorlása miatt. A háttérben egyértelműen politikai motiváció, a közelgő parlamenti választások befolyásolása áll. Az ukrán olajblokád súlyos kockázatot jelent Magyarország energiaellátása szempontjából, és egyértelműen politikai zsarolásnak minősül.

Vajon mikor indul újra a Barátság kőolajvezeték? (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyértelműen fogalmazott: Ukrajna az energiaellátáson keresztül próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, veszélyeztetve ezzel az ország biztonságát. A Századvég energia- és klímapolitikai szakértője, Hortay Olivér korábban a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kiemelte, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen a közép-európai olajellátáshoz.

A Barátság vezeték nélkülözhetetlen a közép-európai régió olajellátásához. Magyarország és Szlovákia az igényeinek több mint kétharmadát innen fedezi és az egyetlen alternatív Adria vezeték kapacitása nem elegendő a Barátság biztonságos helyettesítésére

– fogalmazott.

A brüsszeli bürokrácia eközben egyre határozottabban törekszik az orosz energiahordozók teljes kiszorítására az európai piacról.

Közvetlenül a magyar választásokat követően, április 15-én tervezik bemutatni az orosz kőolajimport teljes betiltásáról szóló javaslatot. A lépés a Barátság kőolajvezeték déli ágán érkező szállításokat is érintené, és Brüsszel egyhangú döntés nélkül, minősített többséggel, a REPowerEU rendelet keretében kerülné meg a magyar vétót.

Dömötör Csaba Fidesz EP-képviselő szerint Európai Bizottság és elnöke, Ursula von der Leyen beismerte, hogy stratégiai hibát követett el az energiapolitikában, különösen az atomenergia kivezetésével, mégis kitartanak az orosz energiaimport tiltása mellett, figyelmen kívül hagyva az iráni háború miatti brutális áremelkedést és az európai gazdaságra gyakorolt pusztító hatást.

Dömötör Csaba rávilágított: az európai parlamenti „nagykoalíció” számára az ideológiai-hadviselési szempontok fontosabbak, mint az európai gazdaság helyzete és a családok megélhetése.