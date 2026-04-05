Az autózást is luxussá tenné a Tisza Párt

Azok a járművek, amelyek meghaladják az 1600 köbcentimétert, valamint érintettek lennének az olyan motorkerékpárok és azok alkatrészei, amelyek meghaladják a 125 köbcentit. Ez alapján már egy kétliteres Škoda Octaviát, a legtöbb robogót, terepmotort, túramotort, sőt még azok alkatrészeit is sújtaná a jelentős áfaemelés.

Az autósokra is lesújtana a Tisza-adó. Fotó: Arpad Kurucz / Mediaworks archívum

Mindez tehát azokat a járműveket érintené, amelyek a középosztály jelentős részének mindennapi mobilitását biztosítja. Az intézkedés azonnali és látványos áremelkedést hozna a szalonoktól a szerelőműhelyekig.

Az autókra és a motorokra kivetett adó végigfutna az egész gépjárműiparon a gyártókon át a vásárlókig, autószerelőkig, használtautó-kereskedőkig. Pénzügyi szakemberek szerint a 32 százalékos autó-motor adó minimum 30 százalékkal emelné meg az autózás költségeit a gépkocsivásárlástól a szervizelésig, javításig, az alkatrészek árát is beleértve. Nem lenne kibúvó, hiszen a Tisza Párt autózást sújtó adója a külföldről behozott autókat is érintené, méghozzá évjárattól függetlenül. Így akár egy 20 éves 1600 köbcentis autóra vagy 125 köbcenti fölötti motorra is 32 százalékos adót vetnének ki.

A tiszás energiaterv sem kímélné az autósokat

A Csercsa Balázs kiugrott tiszás által közzétett részletek alapján a Tisza elképzelései alapjaiban írhatják át a magyarok mindennapjait. Az ügy hátterében ugyanis egy radikális energiaátállás áll, amely több intézkedéssel járna. Tételesen:

megszűnne a rezsicsökkentés,

eltörlik a védett üzemanyagárakat,

új terhek jelennek meg az energiafogyasztáson.

Mindennek beláthatatlan következményei lennének,

a benzinköltség havonta mintegy 50 ezer forinttal, a gázszámla 31 ezer forinttal, az áramszámla havi 16 ezer forinttal emelkedne, az energiafüggetlenségi adó pedig egy átlagos megtakarítás esetén évi 360 ezer forint többletköltséget jelentene. Mindez éves szinten másfél millió forint többletköltség egy átlagos magyar családnak.

Kutyaadó-macskaadó: Van házi kedvence? Fizessen!

A Tisza Párt 600 oldalas megszorítócsomag-tervezetéből az derül ki, hogy 6 millió gazdit sújtana már 2026 szeptemberétől (!) – a köznyelvben – a kutya- és macskaadó. A dokumentumban összesen 11 (!) fejezeten keresztül taglalt kisállatadó részleteiből kiderül, hogy évi 18 ezer forint adó megfizetésére köteleznék a gazdikat kisállatonként. Az ötlet olyannyira részletes, hogy hosszan taglalja a lebonyolítását is: a Nébih felelne a nyilvántartásért, a NAV a bevallási és beszedési folyamatokért, a tenyésztő szervezetek az adatszolgáltatásért, a menhelyek a valós idejű bejelentésekért.