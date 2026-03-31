Egy átlagember számára felfoghatatlan mennyiségű pénzzel tömi ki Ukrajna a Tiszát. Magyar Péter jó barátjának, az ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek, úgy tűnik, semmi sem drága. Az ukránok mindent megtesznek azért, hogy a jövőben Orbán Viktor ne állhasson az útjukban. Ő ugyanis egyértelműen kijelentette, hogy amíg ő a miniszterelnök, Ukrajna nem fog kivenni pénzt a magyar emberek zsebéből, ahogy magyar katonák sem mennek a frontra.

Az ukránok mindent megtesznek, hogy a Tisza nyerjen

1. Temérdek sok pénzt küldenek

Ahogy az a hétvégén kiderült, az ukránok heti kétmilliárd forinttal támogatják a Tisza Párt kampányát. Az óriási összeget nyilván illegálisan hozzák Magyarországra. Ennek a tiltott pártfinanszírozásnak lehetett része az ukrán aranykonvoj is, amelyet nemrég a magyar hatóságok lefoglaltak.

2. Ügynököket küldenek Magyarországra

Az elmúlt napokban rövid idő leforgása alatt három tiszás ukrán ügynök is lebukott. Közülük ketten Magyar Péterék informatikai rendszerét üzemeltették. Az ukrán titkosszolgálati akciók már régóta zajlanak, most azonban szemmel láthatóan nagyobb sebességre kapcsoltak. Nem véletlen, ugyanis időközben nyilvánosságra került a Tisza mindent és mindenkit megszorító adócsomagja, az egész pártot átszövő drogbotrányok, és a sorozatos hazugságaik.

A kudarctól az Európai Unió és Kijev is retteg. Az ugyanis egyértelmű, hogy amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig biztosan nem fog Magyarország Ukrajnába küldeni

pénzt

még kevésbé katonákat.

Ezért mindent megtesznek azért, hogy a nemzeti kormányt adó pártszövetség ne szerepeljen sikeresen a választáson.

3. A zsarolástól sem riadnak vissza

Az már többször is bebizonyosodott, hogy a Magyarországra érkező olcsó kőolajat szállító Barátság Kőolajvezetéknek semmi baja, hiába állították az ellenkezőjét az ukránok. Mégsem nyitják azt meg, inkább nyíltan zsarolják a magyarokat. Az ukrán elnök ennél is tovább ment, életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.

Mindezt persze az ukránok nem szívességből teszik meg Magyar Péternek. Első körben azt kérik, hogy hozzájuthassanak a 90 milliárdos uniós háborús hitelhez, amelyet csak Orbán Viktor tud megakadályozni. És ez még csak kezdet.