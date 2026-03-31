Hankó Balázs: a 2020-as évek magyar sikertörténete a felsőoktatás megújítása

A 2020-as évek Magyarországának sikertörténetében kiemelt helyen van a magyar felsőoktatás megújításának folyamata - mondta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Gödöllőn, az Év Egyeteme 2026 gálán, amelyen több kategóriában díjazták a felsőoktatási intézményeket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 10:07
Hankó Balázs arról beszélt, hogy három fogalom köré szervezték a megújítást, ezek a szuverenitás, a teljesítmény és az innováció. Rendszerváltoztatást vittek végbe, a magyar felsőoktatás valódi önállóságát érték el - fogalmazott. A nemzeti közösség forrásai csak akkor járnak egy egyetemi közösségnek, ha hallgatói, kutatói, oktatói és általuk megválasztott vezetőik leteszik a valós teljesítményt az asztalra - fűzte hozzá.

Fotó: Purger Tamás

Az év családbarát egyeteme a Miskolci Egyetem lett, az év karitatív egyeteme pedig a Szegedi Tudományegyetem. Az év sportegyeteme kategóriában a Debreceni Egyetemet, a fenntarthatóságért Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet díjazták. Az Év Egyeteme díjjal a sikeres felvételi kampányok kategóriában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet tüntették ki, a gyakorlatorientált egyetem kategóriában pedig a Óbudai Egyetemet. 

A hallgatói karrierépítő egyetem kategóriában a Debreceni Egyetem győzött, hallgatóbarát kategóriában pedig megosztva nyerte a díjat a Pannon Egyetem és Széchenyi István Egyetem. Az innovációért a Semmelweis Egyetemet tüntették ki, a kultúra egyeteme a Pécsi Tudományegyetem. A nemzetköziségért az Eötvös Loránd Tudományegyetemet ismerték el, a lelki egészségért pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet. Miniszteri különdíjat kapott Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora, valamint Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
