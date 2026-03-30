RETRO RÁDIÓ

Hankó Balázs: a magyar tudásnak nincs határa, de van hazája

A magyar tudásnak nincs határa, de van hazája - mondta a Pannónia Ösztöndíjprogram eddigi eredményeiről szóló sajtótájékoztatón Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn Budapesten, a Nemzeti Színházban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 16:58
A tárcavezető úgy fogalmazott: mi a világgal nyitunk és a világra nyitottunk. "A világ tudását, művészetét hozzuk haza, ötvözve a magyar kiválósággal" - mondta a miniszter, kitérve arra, hogy összesen 12 718 fiatal vett részt a programban az elmúlt időszakban.

Hankó Balázs Fotó: Purger Tamás

"2024 őszén indult a program, és azóta több mint ezerszer, egész pontosan 1065-ször repülték körül ezek a fiatalok a Földet " - hívta fel a figyelmet Hankó Balázs.

Ezalatt alatt az idő alatt a magyar kiválóságot vittük szerte a világba és hoztuk haza. Hiszen mindazok, akik a Pannónia Ösztöndíjprogram részesei voltak, gazdagodtak és gazdagítanak minket is - hangoztatta.

Rámutatott, ez a program célja: "a magyar kiválósággal a világra nyitni, a világ vezető egyetemeivel együttműködni, megismertetni magunkat és megismerni mások kultúráját, tudását, és ezt itthon tovább kamatoztatni."

Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a program folytatódik és kiteljesedik. "Hagytunk még magunknak teret, hiszen az 1065 földkerülés a Föld-Nap távolság harminc százalékát jelenti. Úgyhogy innentől a határ a csillagos ég" - mondta a miniszter, hozzátéve: a magyar tudástól, a magyar fiatalok sikerétől az egész világ megszépül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
