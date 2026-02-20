Orbán Viktor: Hamarosan itt is lobog a szélzsák!
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Nem véletlenül idézett Korda György legendás Reptér című slágeréből Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Pénteken alapkőletételre került sor.
Hamarosan itt is lobog a szélzsák! Letettük a Terminál+ alapkövét!
– írta a kormányfő friss videója mellé a közösségi oldalán.
