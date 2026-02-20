RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Hamarosan itt is lobog a szélzsák!

Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Ferihegy repülőtér Korda György alapkőletétel Orbán Viktor

Nem véletlenül idézett Korda György legendás Reptér című slágeréből Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Pénteken alapkőletételre került sor.

Hamarosan itt is lobog a szélzsák! Letettük a Terminál+ alapkövét!

– írta a kormányfő friss videója mellé a közösségi oldalán.

 

