Amíg nemzeti kormány van, addig a reptér magyar kézen lesz
Megkezdődött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nagyívű fejlesztése. Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor mondott beszédet.
Megkezdődött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű fejlesztése, amelynek első lépéseként ma került sor az épületkomplexum alapkőletételére. Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke is beszédet mondott. Az átadón részt vett továbbá a Korda házaspár, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, és a Budapest Airport vezérigazgatója is.
Amíg nemzeti kormány van, addig a reptér magyar kézen lesz és a magyar embereknek termel hasznot. Ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelben!
– írja a miniszterelnök.
