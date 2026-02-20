Megkezdődött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű fejlesztése, amelynek első lépéseként ma került sor az épületkomplexum alapkőletételére. Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke is beszédet mondott. Az átadón részt vett továbbá a Korda házaspár, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, és a Budapest Airport vezérigazgatója is.

Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor mondott beszédet. Fotó: MW

Amíg nemzeti kormány van, addig a reptér magyar kézen lesz és a magyar embereknek termel hasznot. Ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelben!

– írja a miniszterelnök.