Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér: letették a hármas terminál alapkövét

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ugyanis megkezdődött a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű fejlesztése, amelynek első lépéseként ma került sor az épületkomplexum alapkőletételére. Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke is beszédet mondott. Valamint az átadón részt vett a Korda házaspár, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, és a Budapest Airport vezérigazgatója is.

Lerakták a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér hármas termináljának alapkövét. Fotó: MW

A magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése. A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai repülésfejlesztési beruházása mind Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, mind a növekvő turisztikai igények magas színvonalon történő kiszolgálásához hozzájárul.

Orbán Viktor a beszéde elején hangsúlyozta, hogy pályafutása során számos megállapodást kötött már, de a Vinci-vel létrejött egyezséget az egyik legsikeresebbnek tartja. Kiemelte: az állam önmagában nem alkalmas repülőtér-üzemeltetésre, ezért olyan partnerre volt szükség, amely képes a jelentős értékű állami vagyon szakszerű kezelésére és annak gyarapítására is.

Ezért is vagyok hálás francia vendégeinknek, hogy velünk együtt belevágtak ebbe a vállalkozásba

– tette hozzá a miniszterelnök.

A beruházások azért is váltak elengedhetetlenné, mert a Budapest Ferenc Liszt Ferenc repülőtér utasforgalma az elmúlt években rendkívül gyors ütemben bővült. 2025-ben már közel húszmillió utas fordult meg a fővárosi légikikötőben. A várakozások szerint ez a szám a jövőben tovább emelkedik.

A szemünk előtt láthatjuk a magyarországi turizmus fontosságát, ebben pedig kulcsszerepet játszik a reptér. És ma azért vagyunk itt, hogy ennek a grandiózus nagylépést közösen megtegyük és megünnepeljük

– hangzott el az eseményen. A kapacitáskorlátok miatt az is felmerült, hogy a szűkös idősávok enyhítésére az állam a későbbiekben külön repülőteret létesíthet a teherszállító gépek számára. Ezzel nemcsak az utasszállító járatok zavartalan működését biztosítanák, hanem a környéken élők terhelését is csökkentenék a túlzott forgalom mérséklésével.