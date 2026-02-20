Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér: letették a hármas terminál alapkövét
Péntek délelőtt ünnepélyes keretek között lerakták az új terminál alapkövét, újabb mérföldkőhöz érkezve a hazai légiközlekedés fejlesztésében. A beruházás a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér kapacitásbővítésének kulcseleme, amely a növekvő utasforgalom kiszolgálását célozza.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ugyanis megkezdődött a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű fejlesztése, amelynek első lépéseként ma került sor az épületkomplexum alapkőletételére. Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke is beszédet mondott. Valamint az átadón részt vett a Korda házaspár, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, és a Budapest Airport vezérigazgatója is.
A magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése. A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai repülésfejlesztési beruházása mind Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, mind a növekvő turisztikai igények magas színvonalon történő kiszolgálásához hozzájárul.
Orbán Viktor a beszéde elején hangsúlyozta, hogy pályafutása során számos megállapodást kötött már, de a Vinci-vel létrejött egyezséget az egyik legsikeresebbnek tartja. Kiemelte: az állam önmagában nem alkalmas repülőtér-üzemeltetésre, ezért olyan partnerre volt szükség, amely képes a jelentős értékű állami vagyon szakszerű kezelésére és annak gyarapítására is.
Ezért is vagyok hálás francia vendégeinknek, hogy velünk együtt belevágtak ebbe a vállalkozásba
– tette hozzá a miniszterelnök.
A beruházások azért is váltak elengedhetetlenné, mert a Budapest Ferenc Liszt Ferenc repülőtér utasforgalma az elmúlt években rendkívül gyors ütemben bővült. 2025-ben már közel húszmillió utas fordult meg a fővárosi légikikötőben. A várakozások szerint ez a szám a jövőben tovább emelkedik.
A szemünk előtt láthatjuk a magyarországi turizmus fontosságát, ebben pedig kulcsszerepet játszik a reptér. És ma azért vagyunk itt, hogy ennek a grandiózus nagylépést közösen megtegyük és megünnepeljük
– hangzott el az eseményen. A kapacitáskorlátok miatt az is felmerült, hogy a szűkös idősávok enyhítésére az állam a későbbiekben külön repülőteret létesíthet a teherszállító gépek számára. Ezzel nemcsak az utasszállító járatok zavartalan működését biztosítanák, hanem a környéken élők terhelését is csökkentenék a túlzott forgalom mérséklésével.
A fejlesztésen nemezközi és hazai szakemberek dolgoznak folyamatosan már közel két éve, hogy a légikikötő és a sok millió utas repülőtéri élményét megtervezzék.
Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér: az alapkő mellé egy időkapszulát is elhelyeztek
Az ünnepélyes átadón sor került az alapkő letétele mellett egy időkapszula elhelyezésére is, amelyet különböző tárgyakkal töltöttek meg. Orbán Viktor miniszterelnök a mai Nemzeti Sport számát helyezte el a kapszulában.
Korda György és Balázs Klári pedig a reptér himnuszát, tehát a Reptér című dal leiratát, valamint kottáját. Nagy Márton által választott tárgy egy toll volt, amellyel a repülőtér akvizíciós szerződését írta alá, valamint a miniszter az első e-mail nyomtatott verzióját is a kapszulába tette, amit a magyar kormány küldött a VINCI-nek.
75 éves a Liszt Ferenc repülőtér
A budapesti reptér tavaly ünnepelte működésének 75. évfordulóját, amelynek kapcsán arról adtak ma hírt, hogy egy egész ünnepség sorozatot szerveztek emiatt, amit a világhírű zeneszerző és egyben a reptér névadója, Liszt Ferenc köré szerveztek.
Nem véltelenül kapta a reptér épp Liszt Ferenc nevét, ugyanis ő volt az első utazó világsztár. Az ő munkássága, zenei tehetsége fantasztikus alapanyagot adott az ünnepség sorozatnak. A születésnapi koncerten például Liszt művei csendültek fel, valamint az operaház gyermekkara egy pantomim előadással készült erre az alakomra.
Emellett elhelyeztek egy zongorát a terminálban, így bárki aki érez magában indíttatást várakozás közben zongorázhat. Az alapkőletételen is megszólalt a hangszer, a Bogányi Gergely, a világhírű Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész Liszt ikonikus művét, a Szerelmi álmokat játszotta el a résztvevőknek.
