Bárdosi Sándor nem kertelt: „Magyar Péter nem tisztel senkit”

Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózónk személyesen ugyan nem tudott részt venni a miskolci Háborúellenes Gyűlésen, de Mandiner stúdiójából követte az eseményeket. Bárdosi Sándor nem kertelt, amikor Magyar Péter szóba került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 16:03
Módosítva: 2026.01.17. 16:37
Magyar Péter Tisza Párt Bárdosi Sándor

Bárdosi Sándor világában a tisztelet az egyik legalapvetőbb tulajdonság. Hiszen a küzdősportban nincs fontosabb a kölcsönösségen alapuló tiszteletnél és alázatnál. A sportember éppen ezért gondolja úgy, hogy Magyar Péter nem alkalmas sem az ellenzék, sem pedig az ország vezetésére. Hiszen a Tisza Párt elnöke már sokszor bebizonyította, hogy számára ezek az értékek nem sokat jelentenek. Bárdosi Sándor a miskolci Háborúellenes Gyűlés háttérműsorában fejtette ki véleményét. 

Bárdosi Sándor nem kertelt. Elmondta, mit gondol Magyar Péterről és a Háborúellenes Gyűlésről (Fotó: Mandiner)

Bárdosi Sándor keményen beleállt Magyar Péterbe

Magyar Péter nem tisztel senkit! A családját sem tiszteli és a feleségét sem! Ezek pont azok a trigger pontok nálam, amik kizárják, hogy az egyenes emberek közé soroljam őt” – kezdte hangjában jogos indulattal a Mandiner stúdiójában Bárdosi Sándor, aki nem mellesleg a Bajtársak Digitális Polgári Kör tagjai is, sőt az elsők között állt be tartalékos honvédnek is, így természetesen markáns véleménye van a háború kontra béke döntési helyzetről is, ami nemcsak a Háborúellenes Gyűlések témája, de az április 12-ére kiírt választás tétje is – írja a Bors

Bárdosi Sándor szerint Ukrajna a világ legkorruptabb országa (Fotó: Mandiner)

Bárdosi kimondta pacekba:

Nézd meg a miskolci Háborúellenes gyűlés felvételét!


 

 

