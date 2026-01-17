Bárdosi Sándor nem kertelt: „Magyar Péter nem tisztel senkit”

Bárdosi Sándor világában a tisztelet az egyik legalapvetőbb tulajdonság. Hiszen a küzdősportban nincs fontosabb a kölcsönösségen alapuló tiszteletnél és alázatnál. A sportember éppen ezért gondolja úgy, hogy Magyar Péter nem alkalmas sem az ellenzék, sem pedig az ország vezetésére. Hiszen a Tisza Párt elnöke már sokszor bebizonyította, hogy számára ezek az értékek nem sokat jelentenek. Bárdosi Sándor a miskolci Háborúellenes Gyűlés háttérműsorában fejtette ki véleményét.

Bárdosi Sándor nem kertelt. Elmondta, mit gondol Magyar Péterről és a Háborúellenes Gyűlésről (Fotó: Mandiner)

Bárdosi Sándor keményen beleállt Magyar Péterbe

„Magyar Péter nem tisztel senkit! A családját sem tiszteli és a feleségét sem! Ezek pont azok a trigger pontok nálam, amik kizárják, hogy az egyenes emberek közé soroljam őt” – kezdte hangjában jogos indulattal a Mandiner stúdiójában Bárdosi Sándor, aki nem mellesleg a Bajtársak Digitális Polgári Kör tagjai is, sőt az elsők között állt be tartalékos honvédnek is, így természetesen markáns véleménye van a háború kontra béke döntési helyzetről is, ami nemcsak a Háborúellenes Gyűlések témája, de az április 12-ére kiírt választás tétje is – írja a Bors.

Bárdosi Sándor szerint Ukrajna a világ legkorruptabb országa (Fotó: Mandiner)

Bárdosi kimondta pacekba:

Nézd meg a miskolci Háborúellenes gyűlés felvételét!



