Ezt mondta el Muri Enikő Magyar Péterről: „Elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány"

A Mandiner miskolci Háborúellenes Gyűlésről közvetített egész napos élő műsorában egy beszélgetés erejéig gondolatban visszatértünk a tavalyi nyíregyházi eseményekre, amelyek akkor jelentős visszhangot váltottak ki Muri Enikő kapcsán. Az énekesnő akkori szereplését idézték fel, aki már tavaly nyíltan vállalta békepárti álláspontját, és ezzel egy olyan politikai térbe lépett, amely komoly vitákat indított el a közéletben. A téma azóta is rendszeresen hivatkozási pont, amikor művészek politikai szerepvállalásáról esik szó - írja a Bors.

Muri Enikő a támadások ellenére is a béke mellett van

Nem követem, ki bánt, kinek szúrok szemet a puszta létezésemmel. Egyetlen dolog mellett akartam kiállni, mégpedig amellett, hogy a béke a legfontosabb. Szerintem ezt nem kell túlragozni

– kezdte Muri Enikő Lentulai Krisztián kérdésére válaszolva. Felidézte azt is, mennyire megérintette, amikor akkor meglátta a Nyíregyháza táblát.

Nagyot dobbant a szívem, jó érzés volt otthon lenni. Megtisztelő feladat volt, hogy egy kerekasztal-beszélgetés keretében elmondhattam, miért fontos számomra a béke melletti kiállás

– mondta el Muri Enikő.

A következő generáció miatt is fontosnak tartja a politikai kiállást

Szabó Zsófi a művészek felelősségéről kérdezte az énekesnőt, aki szerint a közszereplők nem kerülhetik meg az értékvállalást:

Nekem azért fontos, hogy kiálljak az értékek mellett, mert fontos számomra a jövő. Ha egyszer édesanya leszek, vagy később nagymama, szeretném tudni, hogy mindent megtettem azért, hogy a következő generáció jó közegben élhessen, ameddig csak lehet.

Dér Heni és Tóth Gabi is sok támadást kap

Muri Enikő arról is beszélt, hogy a támadások idején mennyit jelentett számára a családja támogatása:

Van egy nagyon erős, jó fej családom, akik fogják a kezemet. Emellett a külső támasz is nagyon felemelő, jóleső mankó volt ezekben a nehéz helyzetekben

– fogalmazott, megemlítve Tóth Gabit és Dér Henit is, akik szintúgy komoly támadásokkal szembesültek közéleti megszólalásaik miatt.

Muri Enikő, Szabó Zsófi, Dér Heni és Tóth Gabi is rengeteg bántást kapott a baloldali megmondóemberektől (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter beszédét is meghallgatta

Az énekesnő kitért arra is, hogy kíváncsiságból édesanyjával együtt megnézte a Tisza Párt egyik rendezvényét:

Ment a monoton beszéd, nekem ennyi bőven elég is volt. Úgy érzékeltem, hogy Nyíregyházán is rengeteg volt a jobboldali szimpatizáns

– mondta Magyar Péter megmozdulására utalva, ahová Lentulai megfogalmazása szerint inkább katasztrófaturistaként mentek el.