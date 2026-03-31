Világsztárok Budapesten: a fővárosban vacsorázott Dakota és Elle Fanning
Az étterem dolgozói büszkén posztoltak a híres testvérpárról. Dakota Fanning és Elle Fanning fővárosunk egyik ismert bisztrójában töltötte az időt.
Hollywood egyik legszerethetőbb testvérpárja látogatott el gyönyörű fővárosunkba. Dakota Fanning és Elle Fanning úgy döntött, hogy Budapest egyik ismert bisztrójában vacsorázik. Bár igyekeztek feltűnésmentesen érkezni az étterembe, a személyzettel azért készítettek egy közös fotót.
Dakota Fanning és Elle Fanning nem először jártak a népszerű bisztróba
„Kedd este különleges vendéget fogadhattunk vacsorára: Dakota és Elle Fanning látogattak el hozzánk! Nem véletlenül jártak erre… Sőt, a legnagyobb elismerés számunkra, hogy régi vendégként tértek vissza hozzánk” - írta a Kispiac Bisztró az Instagramon megosztott posztja alá.
Bár a vörös szőnyeghez és Hollywoodhoz szoktak, nálunk most az igazi magyar konyha remekeire vágytak. A választásuk a klasszikus csirkepaprikásra és a közönség kedvenc vaddisznó oldalasunkra esett
- írta a Kispiac Bisztró.
A hírek szerint a testvérpár nemcsak turistaként érkezett, hogy kiránduljanak és finomakat egyenek a gyönyörű magyar fővárosban, hanem állítólag itt forgatják legújabb filmjüket, A fülemüle című 2. világháborús thrillert. A történet két testvérpár életét meséli el, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a filmet mikor fogják mozivászonra vinni, és hogy a színeznők még meddig tartózkodnak Budapesten - számolt be róla a Life.hu.
Dakota Fanning neve olyan filmekből lehet ismerős, mint az Alkonyat vagy a Világok harca, míg Elle Fanning neve a Demóna és A Benjamin Button különös élete című alkotásokból csenghet ismerősen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre