Világsztárok Budapesten: a fővárosban vacsorázott Dakota és Elle Fanning

Az étterem dolgozói büszkén posztoltak a híres testvérpárról. Dakota Fanning és Elle Fanning fővárosunk egyik ismert bisztrójában töltötte az időt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 13:00
Hollywood egyik legszerethetőbb testvérpárja látogatott el gyönyörű fővárosunkba. Dakota Fanning és Elle Fanning úgy döntött, hogy Budapest egyik ismert bisztrójában vacsorázik. Bár igyekeztek feltűnésmentesen érkezni az étterembe, a személyzettel azért készítettek egy közös fotót.

Dakota Fanning és Elle Fanning megkóstolta a klasszikus magyar konyhát
Hollywood kedvenc testvérpárja, Dakota Fanning és Elle Fanning megkóstolta a klasszikus magyar konyhát  Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Dakota Fanning és Elle Fanning nem először jártak a népszerű bisztróba

„Kedd este különleges vendéget fogadhattunk vacsorára: Dakota és Elle Fanning látogattak el hozzánk! Nem véletlenül jártak erre… Sőt, a legnagyobb elismerés számunkra, hogy régi vendégként tértek vissza hozzánk” - írta a Kispiac Bisztró az Instagramon megosztott posztja alá.

Bár a vörös szőnyeghez és Hollywoodhoz szoktak, nálunk most az igazi magyar konyha remekeire vágytak. A választásuk a klasszikus csirkepaprikásra és a közönség kedvenc vaddisznó oldalasunkra esett

- írta a Kispiac Bisztró.

A hírek szerint a testvérpár nemcsak turistaként érkezett, hogy kiránduljanak és finomakat egyenek a gyönyörű magyar fővárosban, hanem állítólag itt forgatják legújabb filmjüket, A fülemüle című 2. világháborús thrillert. A történet két testvérpár életét meséli el, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a filmet mikor fogják mozivászonra vinni, és hogy a színeznők még meddig tartózkodnak Budapesten - számolt be róla a Life.hu.

Dakota Fanning neve olyan filmekből lehet ismerős, mint az Alkonyat vagy a Világok harca, míg Elle Fanning neve a Demóna és A Benjamin Button különös élete című alkotásokból csenghet ismerősen.

 

