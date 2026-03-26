Robert Pattinson egyetlen mondattal zárta le az évek óta tartó Alkonyat-vitát

Az egyik leggyakoribb kérdés az Alkonyat rajongók körében. Azonban Robert Pattinson szerint ez eleve soha nem is volt igazi kérdés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 13:00
Robert Pattinson az elmúlt években óriási sikereket ért el, miután számos főszerepet felvehetett a repertoárjába. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy továbbra is a jó öreg rajongói kedvencről, az Alkonyatról kérdezzék.

Robert Pattinson elárulta, hogy mit gondol valójában az Edward és Jacob vitáról / Fotó: Anadolu Agency via AFP

Edward vagy Jacob? Robert Pattinson pontot tett a vita végére

Bármennyire is magasra jutott a hírnév ranglistáján, Robert Pattinson hírnevét nagyrészt az Alkonyatban játszott első főszerepének köszönheti, ahol Edward Cullent, Taylor Lautner heves szerelmi riválisát alakította.

A 2008-as debütálás óta a rajongók között heves vita alakult ki, hogy melyik férfit is választanák a szerelemi háromszögből: a vámpír szívtiprót, Edward Cullent, vagy a kockahasú vérfarkast, Jacob Blacket. Minden rajongónak megvan a maga érve és ellenérve a két férfiról, és Robert Pattinson is elárulta, hogy ő melyik oldalt képviseli ebben a vitában. 

A The Drama (Kész dráma) című romantikus film bemutatója előtt, amelyben Zendaya-val játszik főszerepet, így nyilatkozott a két színész, amikor feltették nekik a nagy kérdést: Edward vagy Jacob? 

Zendaya határozottan válaszolt:

„Egyértelműen az Edward-csapat, nem is kérdés” - mondta széles mosollyal a színésznő.

Az Alkonyat filmek egykori sztárja azonban jóval szellemesebben reagált a feltett kérdésre:

Hogy én Jacob-párti lennék? Senki sem Jacob-párti!

- majd hozzátette: „Az egész csak egy marketingfogás volt.”

Zendaya azonban nem hagyta annyiban: „Mindannyian tudjuk, hová húz a szíved” - szurkálódott a színésznő.

„Én a Jacob-csapatban voltam” - tette hozzá Zendaya hirtelen meggondolva magát, mire Robert Pattinson egy döbbent „Micsoda?” felkiáltással reagált, majd közölte, hogy a kolléganője „megőrült” - írja a Unilad.

A Zendaya és Robert Pattinson főszereplésével készült The Drama (Kész dráma) várhatóan 2026. április 2-án érkezik a hazai mozikba.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
