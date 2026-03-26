Robert Pattinson egyetlen mondattal zárta le az évek óta tartó Alkonyat-vitát
Az egyik leggyakoribb kérdés az Alkonyat rajongók körében. Azonban Robert Pattinson szerint ez eleve soha nem is volt igazi kérdés.
Robert Pattinson az elmúlt években óriási sikereket ért el, miután számos főszerepet felvehetett a repertoárjába. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy továbbra is a jó öreg rajongói kedvencről, az Alkonyatról kérdezzék.
Edward vagy Jacob? Robert Pattinson pontot tett a vita végére
Bármennyire is magasra jutott a hírnév ranglistáján, Robert Pattinson hírnevét nagyrészt az Alkonyatban játszott első főszerepének köszönheti, ahol Edward Cullent, Taylor Lautner heves szerelmi riválisát alakította.
A 2008-as debütálás óta a rajongók között heves vita alakult ki, hogy melyik férfit is választanák a szerelemi háromszögből: a vámpír szívtiprót, Edward Cullent, vagy a kockahasú vérfarkast, Jacob Blacket. Minden rajongónak megvan a maga érve és ellenérve a két férfiról, és Robert Pattinson is elárulta, hogy ő melyik oldalt képviseli ebben a vitában.
A The Drama (Kész dráma) című romantikus film bemutatója előtt, amelyben Zendaya-val játszik főszerepet, így nyilatkozott a két színész, amikor feltették nekik a nagy kérdést: Edward vagy Jacob?
Zendaya határozottan válaszolt:
„Egyértelműen az Edward-csapat, nem is kérdés” - mondta széles mosollyal a színésznő.
Az Alkonyat filmek egykori sztárja azonban jóval szellemesebben reagált a feltett kérdésre:
Hogy én Jacob-párti lennék? Senki sem Jacob-párti!
- majd hozzátette: „Az egész csak egy marketingfogás volt.”
Zendaya azonban nem hagyta annyiban: „Mindannyian tudjuk, hová húz a szíved” - szurkálódott a színésznő.
„Én a Jacob-csapatban voltam” - tette hozzá Zendaya hirtelen meggondolva magát, mire Robert Pattinson egy döbbent „Micsoda?” felkiáltással reagált, majd közölte, hogy a kolléganője „megőrült” - írja a Unilad.
A Zendaya és Robert Pattinson főszereplésével készült The Drama (Kész dráma) várhatóan 2026. április 2-án érkezik a hazai mozikba.
