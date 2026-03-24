Megdöbbentő dolgok derültek ki Robert Pattinsonról

Hoppá! Beismerte Robert Pattinson, hogy kóros hazudozó volt, és tisztázta pár korábbi hamis állítását. Az Alkonyat című filmsorozat sztárját hazugságaival szembesítette késő esti show-jában az amerikai showman, Jimmy Kimmel.

Robert Pattinson egy időben szívesen hazudozott

A színészről régóta köztudott, hogy hajlamos kitalált történetekkel színesíteni az interjúit, most azonban, miután éveken át megúszta, a Jimmy Kimmel Live című késő esti show-ban több korábbi állításáról is felfedte az igazságot, miután a műsorvezető kérdőre vonta.

Robert Pattinson éppen a The Drama című új filmjét népszerűsítette, amelyben Zendaya a partnere. A színésznő felidézte, hogy már az első közös munkájuk során sem tudta eldönteni, mikor beszél komolyan Pattinson, a férfi ugyanis azzal indított, hogy korábban „kóros hazudozó volt”. Zendaya erre csak annyit tudott mondani: hogy most sem tudja, éppen igazat mond vagy sem.

A műsorban sorra vették a színész korábbi érdekes kijelentéseit. Többek között megkérdezték tőle, valóban élt-e fiatalon egy boltív alatt, kukafedelek között a kaliforniai Venice-ben. Ez nyilván hazugság volt.

Egy másik története viszont, miszerint egy időben csak egy felfújható tutaj szolgált bútorként az otthonában, meglepő módon igaznak bizonyult. Elmondása szerint ez „száz százalékig igaz”, ráadásul két különböző lakásban is így élt.

A beszélgetés során az is szóba került, hogy valóban van-e ezer öltönye. Pattinson erre úgy reagált, hogy ez akár igaz is lehet, mivel emlékei szerint egy ponton megpróbálta eladni a gyűjteményét.

A rajongók reakciói alapján senkit sem lepett meg a színész vallomása, sokan kifejezetten szórakoztatónak tartják ezt a szokását. Volt, aki azt írta, ő az a színész, akit már régóta egy Oscar-díjjal kellene elismerni, míg más úgy fogalmazott, hogy hasonló helyzetben ő is kitalált történetekkel szórakoztatná az interjúkészítőket – írja az Unilad.