Robert Pattinson elárulta, milyen furcsa testszaga volt éveken át – sokakat undorított a vallomása

A 39 éves színész jelenleg a Dior Homme parfüm nagykövete, ám saját bevallása szerint a természetes illata korábban egyáltalán nem volt vonzó. Robert Pattinson még 2020-ban mesélte az Allure magazinnak, hogy sokan azt mondták neki: „zsírkrétaszaga van”.

Robert Pattinson őszintén beszélt arról, hogy éveken keresztül különös testszaga volt Fotó: AFP

„Rengetegen mondják, hogy zsírkrétaszagom van” – mondta akkor Pattinson. Amikor megkérdezték tőle, ez olyan-e, mintha viaszból lenne, így válaszolt: „Igen! Mintha be lennék balzsamozva.”

Egy friss, a GQ-nak adott interjúban a színész már arról beszélt, hogy azóta megváltozott a testkémiája, és ma már nem érzi ezt a viaszos szagot.

Megváltozott a testkémiám. Nagyon furcsa. De száz százalékig biztos vagyok benne, hogy régen pontosan olyan szagom volt, mint egy zsírkrétának

– mondta az Unilad szerint.

Ezután egy saját, kissé bizarr elméletét is megosztotta: szerinte az ember idősebb korára egyre kevésbé lesz szagos. „Furcsa, de szerintem ahogy öregszel, egyre kevesebb illatod van. Ma már alig érzem a saját szagomat. Régen viszont nagyon jellegzetes, erős illatom volt. Zsírkrétás. Azelőtt pedig elég kegyetlen, agresszív szagom volt. Aztán amikor zsírkrétássá vált, olyan volt, mintha valami meghalt volna.”

Az Alkonyat sztárja hozzátette:

Talán ez a hétéves ciklus… Lehet, hogy amikor az egyik énem meghalt, akkor lett zsírkrétaszagom, és amikor az új megszületett, már kevésbé volt illata.

A vallomás sok Reddit-felhasználót meglepett. Egy kommentelő így reagált:

„Köszönjük, hogy megosztottad. Most kérlek, vond vissza.”

Más azt írta, bárcsak ne tudná ezt, egy harmadik pedig úgy fogalmazott:

„Vannak dolgok, amiket nem muszáj hangosan kimondani.”

Akadtak azonban olyanok is, akik értékelték az őszinteségét. Egy hozzászóló szerint az, hogy hírességek emberként, emberi hibákkal mutatják meg magukat, alapvetően egészséges irány. Hozzátette: lehet, hogy néha túl sok mindent osztanak meg, de az, hogy van egy emberi test, ami furcsa dolgokat csinál, teljesen ártalmatlan.