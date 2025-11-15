Gondoltad volna? Jennifer Lawrence számára ez a személy a legidegesítőbb
A színésznő őszintesége most is mindenki figyelmét felkeltette. Jennifer Lawrence kifakadt.
Jennifer Lawrence nemcsak tehetségével és szépségével vonta fel a hollywood-i filmipar figyelmét színészi karrierje előtt, hanem szókimondó jellemével is. A szépséges színésznő egy interjú keretein belül fejtette ki a véleményét egy bizonyos híres személyről, ami már régóta negatív hatással bír a Lawrence-re.
Jennifer Lawrence nem bírja a felszínességet
A 35 éves Oscar-díjas színésznő a Vanity Fair hazugságvizsgálós játékában vett részt Robert Pattinsonnal, és bár kezdetben csak a reality-k iránti rajongásáról beszélt, hamar Kourtney Kardashian került a célkeresztbe.
Kourtney most idegesítőbb, mint valaha. Teljesen kikészít
- fakadt ki őszintén a színésznő.
Véleménye szerint túl sok mindent oszt meg magáról, folyamatos közlési és figyeleméhes kényszere már szinte fojtogató. Különösen zavarja az apró dolgokat. Elképesztően nagy bejelentésnek tálalja.
A beszélgetés során Robert Pattinson felmutatta Khloé Kardashian fotóját is, mire Jennifer gondolkodás nélkül rávágta, hogy a ő kedvence.
Persze ez nem jelenti azt, hogy Lawrence ne rajongana továbbra is a Kardashian-világért. Többször is elmondta már, hogy a műsoraik rengeteget segítettek neki a nehezebb időszakokban - írja a life.hu.
A realityk a menedékeim. Kikapcsolnak, megnevettetnek, néha felbosszantanak – és pont ez benne a jó
- zárta le gondolatát az amerikai színésznő.
A teljes interjú alább tekintheted meg:
