"Alvás közben vásárolok, és nem tudok leállni, furcsa csomagok érkeznek az ajtómhoz"
Sokáig nem értette, honnan jönnek a rejtélyes csomagok.
Egy kétgyermekes édesanya teljesen összezavarodott, amikor furcsa csomagok jelentek meg az ajtaja előtt. A családból senki sem vallotta be a vásárlásokat, és nem tudták, ki adta le a rendelést. Egy idő után kiderült a bizarr igazság, az édesanya alvás közben vásárolt.
Nem alvajáró, hanem alvás közben vásárol az anya
A 56 éves Nicola Edwards és férje az angol Grimsby városából származnak. Az édesanya elmondta, hogy már tinédzserként jó érzéssel töltötte el a boltokba járás és a vásárlás, de sosem gondolta volna, hogy álmában is csinálni fogja. Amikor az anya betöltötte az ötvenet, álmában kezdett vásárolni és hosszú ideig nem is tudott róla.
Az a gondolat, hogy valaki álomban vásárol, teljesen nevetségesen hangzik
Nicola elmondta, hogy a változókor miatt alvászavarokban szenvedett, zavarodott és feledékeny volt. Egy évvel azután, hogy elkezdődtek a tünetei, egy váratlan csomag érkezett a küszöbére.
Azt hitte, húga rendelte a csomagot, vagy tévesen szállították hozzá, de a vásárlási előzményeiben megtalálta a tételt. Miután letiltotta a Temu fiókjához kapcsolódó hitelkártyát, Nicola megpróbálta kiverni a fejéből a dolgot, amíg újabb csomagok nem érkeztek. Végül férje oldotta meg a rejtélyt.
A férfi elmondta neki, hogy gyakran felébred arra, hogy felesége hajnalban a telefonját nyomogatja és ilyenkor a nő nem hallja, ha hozzá beszél. Nicola alvás közben online vásárolt.
Nicola úgy számolja, hogy eddig több mint 1000 fontot (441 112 Ft) költött álmában. Dr. Allie Hare alvásgyógyászati tanácsadója szerint Nicola tapasztalata nem egyedülálló. A menopauza jelentős alvászavarokkal járhat. Vannak, akik hajlamosabbak az alvászavarokra, így lehet genetikai összetevő is. Például, ha gyermekkorukban alvajárók voltak, vagy ha a családban előfordult alvás közbeni rendellenes viselkedés - írja a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre