"Alvás közben vásárolok, és nem tudok leállni, furcsa csomagok érkeznek az ajtómhoz"

Egy kétgyermekes édesanya teljesen összezavarodott, amikor furcsa csomagok jelentek meg az ajtaja előtt. A családból senki sem vallotta be a vásárlásokat, és nem tudták, ki adta le a rendelést. Egy idő után kiderült a bizarr igazság, az édesanya alvás közben vásárolt.

Mindenkit meglepett, amikor kiderült, alvás közben vásárolt az anya Fotó: Pexels/Karolina Grabowska –Képünk illusztráció

Nem alvajáró, hanem alvás közben vásárol az anya

A 56 éves Nicola Edwards és férje az angol Grimsby városából származnak. Az édesanya elmondta, hogy már tinédzserként jó érzéssel töltötte el a boltokba járás és a vásárlás, de sosem gondolta volna, hogy álmában is csinálni fogja. Amikor az anya betöltötte az ötvenet, álmában kezdett vásárolni és hosszú ideig nem is tudott róla.

Az a gondolat, hogy valaki álomban vásárol, teljesen nevetségesen hangzik

Nicola elmondta, hogy a változókor miatt alvászavarokban szenvedett, zavarodott és feledékeny volt. Egy évvel azután, hogy elkezdődtek a tünetei, egy váratlan csomag érkezett a küszöbére.

Azt hitte, húga rendelte a csomagot, vagy tévesen szállították hozzá, de a vásárlási előzményeiben megtalálta a tételt. Miután letiltotta a Temu fiókjához kapcsolódó hitelkártyát, Nicola megpróbálta kiverni a fejéből a dolgot, amíg újabb csomagok nem érkeztek. Végül férje oldotta meg a rejtélyt.

A férfi elmondta neki, hogy gyakran felébred arra, hogy felesége hajnalban a telefonját nyomogatja és ilyenkor a nő nem hallja, ha hozzá beszél. Nicola alvás közben online vásárolt.

Nicola úgy számolja, hogy eddig több mint 1000 fontot (441 112 Ft) költött álmában. Dr. Allie Hare alvásgyógyászati ​​tanácsadója szerint Nicola tapasztalata nem egyedülálló. A menopauza jelentős alvászavarokkal járhat. Vannak, akik hajlamosabbak az alvászavarokra, így lehet genetikai összetevő is. Például, ha gyermekkorukban alvajárók voltak, vagy ha a családban előfordult alvás közbeni rendellenes viselkedés - írja a Mirror.