Top 5: Jákli Mónika elhunyt, drámai fotók a helyszínről, így búcsúzott tőle Boráros Gábor – Ezek voltak a hét legolvasottabb hírei

Nem hagyja nyugodni az embereket a fiatalon elhunyt influenszer tragédiája. Jákli Mónika halála mindenkit sokkolt, nem tér magához Boráros Gábor és a sztáranyuka barátnője sem.

Jákli Mónika halála mindenkit sokkolt (Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub)

Drámai helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről

31 éves korában tragikus körülmények között elhunyt a népszerű influenszer. Jákli Mónika Mercedesével Nagymegyer felé haladt, ám egy balkanyarban letért az útról, és a fák közé csapódott. Az ütközés következtében a luxusautó több darabra szakadt. Lényegében nem sok minden maradt a járműből, ami aztán még ki is gyulladt. Drámai fotók készültek a helyszínen.

Jákli Mónika kocsija megsemmisült (Fotó: Szlovák rendőrség)

Jákli Mónikától elbúcsúzott Boráros Gábor

Az MMA harcos neveli ezentúl közös gyermeküket. Jákli Mónika és Boráros Gábor 12 évig éltek együtt, még egy műsorban is szerepeltek közösen. Mindezek után mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Közös kislányuk azonban összefonta a két híresség életét. Az egyedül maradt sztárapuka egy 24 óráig látható Instagram sztoriban búcsúzott volt szerelmétől, ahol a kislányával sétált. A fotóhoz egy fekete szívet tett, és a feliratot:

„Ne hívogassatok kérlek.”

Boráros Gábor ezzel a fotóval búcsúzott volt szerelmétől (Fotó: Instagram)



Jákli Mónika vőlegénye a tragédia helyszínén furcsán viselkedett

A Pluska.sk portál információi szerint Mónika vőlegénye már a mentők beavatkozása közben a baleset helyszínén tartózkodott, rendkívül gyorsan odaérhetett. Ez maguknak a mentősöknek sem kerülte el a figyelmét. Kérdésükre a férfi azt válaszolta, hogy egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás figyelmeztette, amely rögzítette Mónika autójának hirtelen megállását. Szemtanúk szerint a férfi viselkedése szokatlanul hűvösnek tűnt.

Nem érdeklődött az egészségi állapota felől. Csak a mobiltelefonját kereste

31 évesen elhunyt Jákli Mónika (Fotó: RTL sajtóklub)

Elhunyt Jákli Mónika

