Top 5: Jákli Mónika elhunyt, drámai fotók a helyszínről, így búcsúzott tőle Boráros Gábor – Ezek voltak a hét legolvasottabb hírei
Ezen a héten sem hagytuk sztárhírek nélkül olvasóinkat. Sokkolta a közvéleményt Jákli Mónika halála, főleg amikor meglátták a helyszínen készült drámai fotókat, az autó szinte megsemmisült.
Nem hagyja nyugodni az embereket a fiatalon elhunyt influenszer tragédiája. Jákli Mónika halála mindenkit sokkolt, nem tér magához Boráros Gábor és a sztáranyuka barátnője sem.
Drámai helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről
31 éves korában tragikus körülmények között elhunyt a népszerű influenszer. Jákli Mónika Mercedesével Nagymegyer felé haladt, ám egy balkanyarban letért az útról, és a fák közé csapódott. Az ütközés következtében a luxusautó több darabra szakadt. Lényegében nem sok minden maradt a járműből, ami aztán még ki is gyulladt. Drámai fotók készültek a helyszínen.
Jákli Mónikától elbúcsúzott Boráros Gábor
Az MMA harcos neveli ezentúl közös gyermeküket. Jákli Mónika és Boráros Gábor 12 évig éltek együtt, még egy műsorban is szerepeltek közösen. Mindezek után mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Közös kislányuk azonban összefonta a két híresség életét. Az egyedül maradt sztárapuka egy 24 óráig látható Instagram sztoriban búcsúzott volt szerelmétől, ahol a kislányával sétált. A fotóhoz egy fekete szívet tett, és a feliratot:
„Ne hívogassatok kérlek.”
Jákli Mónika vőlegénye a tragédia helyszínén furcsán viselkedett
A Pluska.sk portál információi szerint Mónika vőlegénye már a mentők beavatkozása közben a baleset helyszínén tartózkodott, rendkívül gyorsan odaérhetett. Ez maguknak a mentősöknek sem kerülte el a figyelmét. Kérdésükre a férfi azt válaszolta, hogy egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás figyelmeztette, amely rögzítette Mónika autójának hirtelen megállását. Szemtanúk szerint a férfi viselkedése szokatlanul hűvösnek tűnt.
Nem érdeklődött az egészségi állapota felől. Csak a mobiltelefonját kereste
Elhunyt Jákli Mónika
Tragikus hírre ébredtünk január 21-én. Baleset történt hajnal négy óra magasságában Nagymegyer és Alistál között a 63-as főúton. A baleset részletei kapcsán egyelőre csak annyit tudni, hogy egy Mercedes-Maybach halad Nagymegyer felé, ám egy balkanyarban letért az útról és a fák közé csapódott. Már biztos, Jákli Mónika a balesetben elhunyt sofőr.
Zokogva búcsúzott Jákli Mónikától a barátnője: „Ez nem lehet igaz!”
A várandós Zuzana Strausz Plačková is elbúcsúzott barátnőjétől. Zuzanna ismert szlovák influenszer és vállalkozó, aki 2012-ben került a figyelem középpontjába, amikor szerepelt a Hotel Paradise című valóságshow-ban.
„Mi történik, ez nem lehet igaz… Nyugodj békében, Moni! Emberek, az elmúlt napokban olyan érzelmi hullámvasútjaim vannak, ráadásul a terhességi hormonok is, hogy ez szörnyű… Mi ez az év eleje…”
– írta 24 órán át megtekinthető Instagram-történetében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre