Rudán Joe a Háborúellenes Gyűlésen: „Minden normális ember a háború ellen van”

Rudán Joe nem csak a Háborúellenes Gyűlésen beszélt a témáról: a háború és a béke szembenállása régóta visszatérő motívum a dalaiban is. Elmondta, hogy több szerzeménye foglalkozik ezzel a kérdéssel, sőt már olyan száma is van, amely kifejezetten a jelenlegi helyzetre reflektál. Az énekes nyilvánosan köszönetet mondott Orbán Viktornak is, amiért szerinte megvédi Magyarország határait.

Rudán Joe a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Rudán Joe is színpadon volt

Az énekes legenda korábban is felszólalt a háború ellen, de inkább zenéiben fejezte ki gondolatait.

Abban az időben nőttem fel és kezdtem el rockzenét hallgatni, amikor a világ a háború ellenes rockfesztiválokról szólt. Magyarországon is voltak ilyen rockfesztiválok és akkor ezeket még amatőrként néztem. Minden normális ember szerintem a háború ellen van, nem véletlen éneklek már 35 éve a háborúról

– mesélte Rudán Joe a Bors szerint.

Ezután zenéiről is beszámolt a rockénekes, akinek több dala is van ebben a témában. Az utolsó albuma, ami nemrég jelent meg, elmondása szerint éppen ezt a világot írja le, amiben éppen mi is élünk.

Rudán Joe dalai gyakran szólnak a háborúellenességről (Fotó: MW)

Rudán Joe: „A véleményünk semmit nem változott”

Lassan tíz éve adtuk ki a Védd meg a határt című dalunkat, amiért kaptunk hideget-meleget. Azzal tudunk mi kiállni, amiben jók vagyunk, tehát énekelünk és zenélünk. Kedves barátom is itt van közöttünk, aki annak a dalnak a szövegét írta. Tehát mi tíz éve kiálltunk az igazunkért és azóta a véleményünk semmit nem változott

– mondta a Háborúellenes Gyűlés színpadán a rocklegenda. A köszönet sem maradt ki a beszédből, mivel Rudán Joe úgy érzi, ezzel tartozik a miniszterelnöknek.

Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk ebben az országban. Illetve köszönjük szépen a miniszterelnöknek, hogy kiállhatunk az igazunkért

– zárta beszédét a híres énekes.