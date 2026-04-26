Hadüzenet az ETO-nak, a győriek bajnoka besegítene a Fradinak

Ha matematikailag nem is, de gyakorlatilag akár el is dőlhet a magyar bajnoki cím sorsa a labdarúgó-NB I vasárnapi rangadóin. Előbb a címvédő FTC a Paksot fogadja, majd az előtte három pont előnnyel vezető trónkövetelőre vár nagy erőpróba a Debreceni VSC-Győri ETO mérkőzésen. Utóbbin a hazaiakat erősíti a 70-szeres válogatott Lang Ádám, aki 2013-ban tagja volt a győriek bajnokcsapatának, most viszont a dobogóért és a nemzetközi kupaszereplésért küzdő Loki védőjeként segítene be a Fradinak az ellenlábas legyőzésével.

Lang Ádám (jobbra) újra kemény csatát vívhat majd Bánáti Kevinnel a Debreceni VSC-Győri ETO rangadón - Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Lang Ádám szerint tisztában vannak a győriek játékerejével, mégis van mire építeniük a 31. forduló rangadója előtt.

– Személy szerint várom ezt az utolsó szakaszt. Most kell minden erőtartalékot bevetni. Hosszú volt a szezon, de ez a legélvezhetőbb időszak, amikor már látja az ember a végét. Kiélezett versenyhelyzet van, ezt meg kell élni! Lehet, hogy valaki még nem volt ilyen szituációban, nem szabad arra pazarolni az energiáját, hogy aggódjon. Aki volt már ebben, szeretné minél többször átélni. Fizikálisan és mentálisan is nagyon jól érzem magam. A csapat próbálja lazábban kezelni a helyzetet, nem tapasztalok fölösleges feszültséget. Bizakodóan várom a hajrát, nem érzek görcsösséget a társakon – beszélt az állapotáról és a tét nagyságáról Lang Ádám a DVSC hivatalos podcastjében.

A Magyar Nemzet kiemeli: a 33 éves, 70-szeres válogatott hátvéd a szezonban 27 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. Tavaly januárban igazolt Debrecenbe, a Loki mostani vendégét, az ETO-t 2012 és 2015 között erősítette, 2013-ban tagja volt a győriek bajnokcsapatának.

Kőkemény harc lesz a Debreceni VSC-Győri ETO rangadó

– Az adott mérkőzésen ettől el kell vonatkoztatni. Amikor az ETO Parkban léptünk pályára, kicsit más volt, ismerős közeggel és emberekkel találkoztam. Abból a csapatból nyilván már senki nem maradt, egyedül Lipták Zoli van a stábban, akit ismerek és akivel jó pár évet együtt játszottunk védőként. Nem tulajdonítok ennek különösebb szerepet.

Az élsportban, a futball világában előfordul, hogy barátokkal, régi ismerősökkel találkozol a pályán. Amikor zajlik a meccs, nem számít, ki kivel van jóban. Kőkemény harc és profizmus van

– fogalmazott a játékos, aki egy érdekes adalékot emelt ki a DVSC és az ETO legutóbbi két, egyaránt döntetlenre (1-1, 2-2) végződött bajnokijával kapcsolatban: