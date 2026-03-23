Robbie Keane is rádöbbent: ezért aggódhat a Fradi az NB I-ben

Sokba kerülhet a Ferencváros futballcsapatának, hogy újra 1-0-s vezetése után bukott pontokat az NB I-ben. A 27. forduló vasárnap esti zárómeccsén, Kisvárdán ugyan már a 15. percben gólt lőtt Franko Kovacevic, de a hazaiak Bohdan Melnik (63.) révén 1-1-re mentették a Fradi elleni végeredményt.

Ezért fájhat Robbie Keane feje: 1-0-ról sorra bukja el a meccseit a Fradi

A szezonbeli ötödik döntetlen után a címvédő ír edzője, Robbie Keane csalódottan nyilatkozott, és kiemelte:

Az egy-nullás vezetés mindig veszélyes számunkra, ezt mondtam is a fiúknak a szünetben.

Sorra bukik az 1-0-s vezetésről a Fradi

Nem véletlenül emlegette ezt a vissza-visszatérő hibát a Fradi szakvezetője. A 2025/26-os szezon során – összesen 48 tétmeccsből – már a 9. alkalommal maradt el a győzelmük 1-0-s vezetésük után. Az NB I-ben idegenben az MTK (1-1), az Újpest (1-1) és Zalaegerszeg (3-1 oda) után most Kisvárdán (1-1); hazai pályán szintén a ZTE (1-2) és a Győri ETO (1-3); a nemzetközi kupákban pedig az Üllői úton a Bajnokok Ligája-selejtezőt nyerő azeri Qarabag (1-3) és az Európa-ligában ikszelő görög Panatinaikosz (1-1), idegenben pedig a török Fenerbahce (1-1) állt talpra az FTC 1-0-s vezetése után.

Mindebből a legfájóbb a Qarabag elleni hazai zakó volt a BL-főtábla küszöbén, illetve a bajnoki címért folyó versenyfutásban a legerősebb kihívó, az ETO győzelme a Groupama Arénában.