RETRO RÁDIÓ

"Sajnos nem sikerült" - Dibusz Dénes szomorkodott a Fradi meccse után

A kupabúcsú után nem tudott nyerni a Fradi az NB I-ben. A Kisvárda-FTC meccs után a bekapott gól miatt kesergett a kapus.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 21:23
ferencváros kisvárda dibusz dénes

Úgy tűnik, nem teljesen heverte ki a Ferencváros a búcsút az Európa-ligából. Négy nappal a Bragában elszenvedett 4-0-s vereség után idegenben folytatta a listavezető a labdarúgó-NB I-et, a Kisvárda-FTC meccsen azonban elmaradt a vendégsiker. Noha a Fradi Franko Kovacevic góljával hamar 1-0-re vezetett, Melnik azonban egyenlíteni tudott, így 1-1 lett a vége.

kisvárda-Ftc
Franko Kovacevic gólja ezúttal nem ért győzelmet a Fradi számára a Kisvárda-FTC meccsen  Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Dibusz Dénes csapatkapitány szerint nem volt esélyük a második gólra.

Vezettünk, de utána nem volt helyzetünk. Le kellett volna hozni nullára a meccset, sajnos nem sikerült

- nyilatkozott a meccs után a Fradi kapusa, aki két elveszített pontról beszélt a találkozó kapcsán.

 

Kisvárda-FTC: maradt második a Fradi

Szintén vasárnap a Győr 3-1-re nyert Kazincbarcikán, ezzel ez ETO 3 ponttal előzi meg a Ferencvárost. Igaz, a Fradi egy meccsel kevesebbet játszott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
