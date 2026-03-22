"Sajnos nem sikerült" - Dibusz Dénes szomorkodott a Fradi meccse után
A kupabúcsú után nem tudott nyerni a Fradi az NB I-ben. A Kisvárda-FTC meccs után a bekapott gól miatt kesergett a kapus.
Úgy tűnik, nem teljesen heverte ki a Ferencváros a búcsút az Európa-ligából. Négy nappal a Bragában elszenvedett 4-0-s vereség után idegenben folytatta a listavezető a labdarúgó-NB I-et, a Kisvárda-FTC meccsen azonban elmaradt a vendégsiker. Noha a Fradi Franko Kovacevic góljával hamar 1-0-re vezetett, Melnik azonban egyenlíteni tudott, így 1-1 lett a vége.
Dibusz Dénes csapatkapitány szerint nem volt esélyük a második gólra.
Vezettünk, de utána nem volt helyzetünk. Le kellett volna hozni nullára a meccset, sajnos nem sikerült
- nyilatkozott a meccs után a Fradi kapusa, aki két elveszített pontról beszélt a találkozó kapcsán.
Kisvárda-FTC: maradt második a Fradi
Szintén vasárnap a Győr 3-1-re nyert Kazincbarcikán, ezzel ez ETO 3 ponttal előzi meg a Ferencvárost. Igaz, a Fradi egy meccsel kevesebbet játszott.
