"Sajnos nem sikerült" - Dibusz Dénes szomorkodott a Fradi meccse után

Úgy tűnik, nem teljesen heverte ki a Ferencváros a búcsút az Európa-ligából. Négy nappal a Bragában elszenvedett 4-0-s vereség után idegenben folytatta a listavezető a labdarúgó-NB I-et, a Kisvárda-FTC meccsen azonban elmaradt a vendégsiker. Noha a Fradi Franko Kovacevic góljával hamar 1-0-re vezetett, Melnik azonban egyenlíteni tudott, így 1-1 lett a vége.

Franko Kovacevic gólja ezúttal nem ért győzelmet a Fradi számára a Kisvárda-FTC meccsen Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Dibusz Dénes csapatkapitány szerint nem volt esélyük a második gólra.

Vezettünk, de utána nem volt helyzetünk. Le kellett volna hozni nullára a meccset, sajnos nem sikerült

- nyilatkozott a meccs után a Fradi kapusa, aki két elveszített pontról beszélt a találkozó kapcsán.

Kisvárda-FTC: maradt második a Fradi

Szintén vasárnap a Győr 3-1-re nyert Kazincbarcikán, ezzel ez ETO 3 ponttal előzi meg a Ferencvárost. Igaz, a Fradi egy meccsel kevesebbet játszott.