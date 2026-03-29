Olyan miniszterelnökünk van, aki tud nemet mondani, akinek Magyarország az első

Dr. Takács Árpád is felszólalt a békéscsabai Békemeneten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 16:29
Módosítva: 2026.03.29. 16:37
Orbán Viktor országjárása folytatódik. A miniszterelnök március 29-én Békéscsabán tartott beszédet a Szet István téren.

 Dr. Takács Árpád Fotó: Dinya Magdolna /  Békés Megyei Hírlap

Pataky Attila lélegzetelállító előadásával indult a rendezvény, majd utána Dr. Takács Árpád, a város országgyűlési képviselőjelöltje mondott beszédet, aki leszögezte, hogy „kettő hét múlva sorsdöntő választásra készülünk, de akkor is és mindenkor is mi vagyunk a többség”. 

Olyan választásra készülünk, amely nem egyszerűen arról szól, hogy politikai pártot választunk, hanem sorsot, identitást, zászlót és országot választunk, és ahogy körülnézek itt a téren, látom, hogy mit választunk, és elvtelen prédikátorok erre csak azt mondják, hogy színek és kiüresedett üres jelképek, de mi pontosan tudjuk, hogy a magyarság a színekben az erőt, a hűséget és a reményt örökre saját szimbólumának választotta

– emelte ki Dr. Takács Árpád a Mandiner szerint.

Hozzátette:

Sosem voltunk ilyen szervezettek, erősek, összetartók, még sosem volt ekkora a hitünk. Nem elszenvedői, hanem a sorsunk alakítói akarunk lenni. Olyan miniszterelnökünk van, aki tud nemet mondani, akinek Magyarország az első, és akinek mind a migráció, mind a háború kérdésében nem igaza volt, hanem igaza lesz

A Tisza Párt terveivel kapcsolatban megemlítette: migránsokat telepítenének be Magyarországra és belesodornának minket a háborúba.

„A Tisza Pártnak köszönhetően idehoznák a migránsokat, akik nyomában pusztulás, erőszak és szegénység jár” – emelte ki a képviselőjelölt. Hangsúlyozta, hogy ki kell maradnunk a háborúból, miközben Európában már javában folyik a felkészülés a háborúra.

 

