Hatalmas tömeg előtt énekelt az ország kedvence Orbán Viktor országjárásán
Békéscsabára érkezett Orbán Viktor. Pataky Attila pedig ismét felejthetetlen pillanatokat varázsolt a színpadra.
Orbán Viktornak nem jut ki a pihenésből a választási időszak hajrájában. Minden nap más-más városban bukkan fel, és tartja meg beszédét a kampány hajrájában. A tegnapi péceli megálló után most Békéscsabán, a Szent István téren folytatódott az országjárás. Pataky Attila pedig Esztergom után itt is óriási hangulatot teremtett – írja a Bors.
Pataky Attila lépett fel Békéscsabán, Orbán Viktor országjárásán
A Kossuth-díjas énekes már többször állt színpadra a magyar miniszterelnök előtt, és úgy tűnik, az EDDA rajongótábora több évtized után sem fogyatkozott meg. Már a fellépés előtt sejteni lehetett, hogy nagyszerű lesz a hangulat, mivel Békéscsabán, rengetegen vonultak ki az utcákra és emelték a nemzeti lobogót a magasba.
„Körbevesznek jó barátok”
Pataky Attila nagyszerű dalokkal látta el a magyar zeneipart, de van egy, ami kiemelkedik a többi közül. A kör című szám, az Edda egyik legismertebb dala, amely többször is elhangzott már Orbán Viktor beszéde előtt. A közönség együtt énekelt a frontemberrel. A kör című dal mára már nem csupán a barátságról szól, hanem sokkal inkább az összetartozás jelképes dalává vált.
Pataky Attila korábban így számolt be az országjárásról
Nagyszerű érzés volt látni, hogy ennyi ember ért egyet a nézeteimmel. Véleményem szerint nincs semleges ember, valaki vagy elvesz, vagy hozzátesz az életünkhöz. Látom azt, hogy sokan a normalitásra és az életre szavaznak, és nem a háborúra. A mai este is azt bizonyította, hogy az emberek inkább a boldogságra, a békére teszik a voksukat
— mondta esztergomi fellépése után lapunknak az énekes.
