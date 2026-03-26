Herczeg Zsolt: április 12-én mindannyian sorsot választunk magunknak

„Április 12-én mindannyian sorsot választunk magunknak. Azt szeretném, hogy az unokáim normális világban nőjenek fel, egy olyan országban, ahol béke és biztonság van” – mondta az országjárás törökszentmiklósi állomásán Herczeg Zsolt. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 04. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje kifejtette: az elmúlt másfél évtizedben sok szép eredményt értünk el.

Orbán Viktor országjárásán mindenki a béke mellett áll, Herczeg Zsolt is emellett szólalt fel / Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Számos beruházás, számos felújítás történt, értékes közösségeink vannak, ezeket meg kell őriznünk és tovább kel építenünk. De ez nem fog menni, ha nem Orbán Viktor marad a miniszterelnök

– emelte ki.

„Amit várhatnak tőlem a jövőben az az, hogy minden itt élőért ki fogok állni, küzdeni fogok értük” – jelentette ki Herczeg Zsolt. Hozzátette: arra kéri az egybegyűlteket, hogy beszéljenek ismerősökkel, rokonokkal és álljanak mindannyian a miniszterelnök mögé, hogy „a következő kormányával kívül tartsa az országot a háborúból és továbbfejlessze az országunkat és a régiónkat”.