RETRO RÁDIÓ

Könnyeikkel küszködtek az emberek Győrben Orbán Viktor beszéde alatt

Elképesztő hangulat várta a miniszterelnököt. Orbán Viktor hihetetlen beszédet tartott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 20:15
Orbán Viktor győr Békemenet

Orbán Viktor pénteken két helyszínen is folytatta országjárását, Veszprém után azonnal Győrbe utazott, hogy ott is megújítsa a helyiekkel a háborúellenes szövetséget. Odaérve azonnal emlékeztetett, utoljára 2002-ben állt ezen a téren, ráadásul nem mással, mint Helmut Kohl német kancellárral. Annak idején a kancellárral kérte a győriek bizalmát, amit akkor meg is adtak neki. Most újra emiatt érkezett – írja a Ripost.

Orbán Viktor Országjárás Győr 2026.03.27.
Rengeteg ember várta Orbán Viktort Győrben, végig hangos skandálással és tapssal biztatták a miniszterelnököt
Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor országjárása immár két hete tart, de nem csitul az érdeklődés, minden városban zsúfolásig megtelnek még a környező kisutcák is. A résztvevők között persze akadnak kíváncsiskodók, sőt tiszás provokátorok is, de a miniszterelnök hozzájuk is szólt.

Tisztázzuk a helyzetet, ezen a téren jelenleg háromféle ember van. Vagyunk mi, akiknek van egy közös szenvedélyünk, ezért jöttünk ma össze. A mi közös szenvedélyünk Magyarország

— fogalmazott a miniszterelnök, mire a tömeg hangos "ria-ria, Hungária" skandálásba kezdett.

A miniszterelnök hozzátette, hogy olyanok is biztosan vannak most vele szemben, akik még nem döntöttek, akik még nem tudják melyik lábukra álljanak április 12-én.

És van egy harmadik fajta ember is itt a téren. Valahol ott hátul a félhomályban. Ők nem azért jöttek, mert van egy közös szenvedélyünk, még csak nem is azért jöttek, mert nem tudják melyik lábukra álljanak, azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket. De ezt nem fogjuk hagyni, a mi esténket nem lehet elrontani

— húzta alá a miniszterelnök, amire a tömeg is azonnal válaszolt:

"Nem hagyjuk, nem hagyjuk!" 

— zúgott egy emberként a Széchenyi tér.

Könnyes szemekkel hallgatták az emberek Orbán Viktor győri beszédét
Forrás: Mediaworks

"Ők a gyűlölet, mi az összefogás emberei vagyunk"

Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy a tiszás provokatőröket szívesen meg is mutatják a külvilágnak, fontos ugyanis látni a különbséget köztük, és a patrióta jobboldal között.

Lássuk azt a különbséget, hogy ők olyan emberek, akiknek az okoz örömöt, ha a másik ember örömét elronthatják. Nekünk meg az okoz örömöt, ha együtt lehetünk és egyetérthetünk a fontos dolgokban. Ők ott mind a düh, a gyűlölet és a rombolás emberei, mi pedig a szeretet és az összefogás emberei vagyunk. Legyünk büszkék arra, hogy mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében

— hangsúlyozta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy azt kívánja a tiszásoknak, ők is tapasztalhassák meg egyszer ezt az örömöt. 

Hiába van most politikai kampány, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert onnan nincs visszaút

— tette hozzá Orbán Viktor.

Ezeken az őszinte szavakon annyira meghatódtak a közönség soraiból, hogy egy fiatal lány el is sírta magát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
