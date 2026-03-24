Orbán Viktor: Láthatják, hogy a választási kampány felforrósodott
A titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza párt érdekében történnek. Orbán Viktor súlyos üzenetet fogalmazott meg.
Orbán Viktor miniszterelnök országjárása legutóbb helyszínén tartott beszédet Kecskeméten. A kormányfő a lehallgatási botrány kapcsán is üzent: „Láthatják, hogy a választási kampány felforrósodott, és most már külföldi titkosszolgálatok is részt vesznek benne. Elfogadhatatlan és szégyenteljes, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza párt érdekében történnek, és a Tisza párton keresztül történnek. Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan és elégtétel fogunk érte venni.”
Támadás Magyarország ellen: külföldi titkosszolgálatok a Tisza párt tudtával és a Tisza párt érdekében lehallgatták a magyar külügyminisztert.
– írta a miniszterelnök közösségi oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre