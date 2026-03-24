Orbán Viktor: Láthatják, hogy a választási kampány felforrósodott

Orbán Viktor miniszterelnök országjárása legutóbb helyszínén tartott beszédet Kecskeméten. A kormányfő a lehallgatási botrány kapcsán is üzent: „Láthatják, hogy a választási kampány felforrósodott, és most már külföldi titkosszolgálatok is részt vesznek benne. Elfogadhatatlan és szégyenteljes, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza párt érdekében történnek, és a Tisza párton keresztül történnek. Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan és elégtétel fogunk érte venni.”

Támadás Magyarország ellen: külföldi titkosszolgálatok a Tisza párt tudtával és a Tisza párt érdekében lehallgatták a magyar külügyminisztert.

– írta a miniszterelnök közösségi oldalán.