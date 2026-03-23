Megszólalt Szijjártó Péter a lehallgatási botrány kapcsán: Látjuk a gyakorlatban, hogy nézne ki egy tiszás ukránpárti külügy

– Most, hogy mi a jogi meghatározása annak, ha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom, de ami durva, az az, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró Orbán Anita barátja – mondta a külügyminiszter, miután kiderült, hogy egy hangfelvétel szerint a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. A beszélgetésből kiderül az is, hogy a riporter nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is működik a Tisza külügyi politikusával – írja a Magyar Nemzet.

Döbbenetesnek nevezte az esetet Szijjártó Péter Fotó: KKM

– Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy Tisza párti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz egy Tisza párti külügyminisztériumban.

Ebből látszik, hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma

– tette hozzá Szijjártó Péter. Ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

Továbbra is harcolunk azért, hogy Magyarországot ne tudják háborúba vinni.

– Továbbra is világossá tesszük, hogy a magyar emberek pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni, nem engedjük, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba és továbbra is harcolunk az olcsó energiáért. Április 12-én pedig a magyarok eldönthetik, hogy békében és biztonságban akarnak-e élni – összegzett.