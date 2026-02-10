Orbán Viktor: Zelenszkij mesterkedik. Nein, danke!
Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar mezőgazdaságot. Orbán Viktor szerint csak a nemzeti kormány képes ezt megakadályozni.
Ma reggel a Politico arról írt, hogy már csak tavaszig kell várni az EU-nak, mert ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, akkor Ukrajna EU-csatlakozása felgyorsul. Orbán Viktor szerint ezért is kell dolgozniuk, hiszen ha nem a nemzeti kormány van Magyarországon, akkor Ukrajnát biztosan beengedik az unióba.
Ha beengedik az unióba, akkor tönkre is teszik a magyar mezőgazdaságot, tönkre teszik a magyar gazdaságnak a mai pilléreit. Aztán, hogy Európát is tönkre teszik, az nem az én bajom, hanem az európaiaké, mert ha meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött az az ő dolguk, nekünk Magyarországgal kell foglalkoznunk
– jelentette ki Orbán Viktor.
