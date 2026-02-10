RETRO RÁDIÓ

Zelenszkij mesterterve Magyar Péter, aki nem mond nemet

A brüsszeli lap szerint Orbán Viktortól mindenképpen meg akarnak szabadulni. Magyar Péterre van szükségük, mert ő nem mond nemet. B és C tervvel is készülnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 10:46
Módosítva: 2026.02.10. 13:28
Nyugat-Európában már titkolni sem próbálják, hogy a Kijev–Brüsszel–Tisza Párt szövetségnek az a célja, hogy Orbán Viktort megbuktassák. Az ő helyére jönne Magyar Péter, aki majd igent mond mindenre, többek közt Ukrajna 2027-es uniós csatlakozására is. A Politico nevű brüsszeli lap vezető anyagban közölte azt az 5 pontos tervet, amelytől azt reméli Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy már jövőre az EU-ban lesznek – írja a Ripost.

Nem pletyka, nem szóbeszéd és nem is spekuláció! A brüsszeli székhelyű politikai lap, a Politico kerek perec leírta Zelenszkij 5 pontos tervét, amelynek fő célja, hogy Ukrajna már jövőre az Európai Unió tagja legyen. A lap arról ír, hogy egyelőre ez lehetetlennek tűnik, mert 

a magyarok érdekeit képviselő Orbán Viktor ellenzi az ukrán uniós tagságot. Éppen ezért szerintük Magyar Péter hatalomra juttatása a fő cél, ő ugyanis nem fog nemet mondani... 

Zelenszkij 5 pontos mesterterve

Az első két pontban azt taglalja a brüsszeli lap, hogy fel kell készíteni Ukrajnát a csatlakozásra. Természetesen ennyi idő alatt ez lehetetlen, éppen ezért a második pontban arról értekeznek, hogy egy rugalmas csatlakozást kell biztosítani Ukrajna számára, ami már 2027-ben lehetővé tenné az EU-tagságot, de az uniós jogokhoz csak folyamatosan férnének hozzá.

A következő 3 pont sokkal érdekesebb, nyílt őszinteséggel beszélnek arról, hogy Orbán Viktor helyett Magyar Péterre van szükségük, aki nem fog merni nemet mondani! 

  • A harmadik pontban felidézik, hogy Orbán Viktor nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Ezért Brüsszelben és Kijevben is azt remélik, hogy a jelenlegi miniszterelnök megbukik áprilisban. Helyébe pedig az a Magyar Péter lép, aki nem mer majd nemet mondani a brüsszeli és kijevi parancsoknak.
  • A Politico szerint van B-terv is. Amennyiben Orbán Viktor maradna a miniszterelnök, akkor ki kell játszani szerintük a Trump-kártyát. Azt remélik a háborúpárti vezetők, hogy az amerikai elnök nyomást tud majd gyakorolni Orbán Viktorra, hogy változtassa meg a véleményét. 
  • És még egy C-terv is asztalon van, ha az előző kettő elbukna. Végső megoldásként az áll a tervben, hogy újra napirendre kell venni a Magyarország elleni 7. cikkely szerinti eljárást, amelynek lehet az a következménye, hogy elveszik egy uniós tagállam jogait, így a bővítési kérdésekbe se lenne beleszólása Magyarországnak. 

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

A külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég a mai Igazság órájában. A miniszter elmondta: 

Teljesen egyértelmű, hogy van egy Brüsszel–Kijev-koalíció, amely kormányváltást akar elérni Magyarországon. A Brüsszel–Kijev-koalíció jelöltje Magyarországon a Tisza Párt, hiszen pontosan tudják, hogy a brüsszeli és kijevi célokat Magyarország abban az esetben elégítené ki, hogyha a Tisza Párt alakíthatna kormányt. Mindaddig, amíg egy szuverén nemzeti kormány van Magyarországon, addig sem Brüsszel, sem Kijev nem számíthat arra, hogy az akaratukat Magyarországon érvényesíteni tudják

– emelte ki Szijjártó Péter. 

Orbán Viktor: Tudni kell nemet mondani!

A miniszterelnök a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt hangsúlyozza, hogy tudni kell nemet mondani.☝️

❌Mi NEM megyünk háborúba,

❌NEM adjuk a fiataljainkat, 

❌NEM finanszírozzuk Ukrajnát, 

❌és NEM ugrálunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül. 

Erre csak mi vagyunk képesek!

 

