Orbán Viktor megosztotta, mi a hosszú házasság titka
Megnyílt magánéletéről Orbán Viktor.
Arra a kérdésre, mi a hosszú házasság titka, Orbán Viktor humorosan fogalmazva elárulta: „Az, hogy én engedek".
Azt a tanácsot követem, hogy néha a békesség fontosabb, mint az igazság. Nem kell, hogy az embernek mindig igaza legyen. A mi házasságunk ezen nyugszik.
– válaszolta Magyarország miniszterelnöke.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre