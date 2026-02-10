Orbán Viktor: Nagyot mentünk Szekszárdon!
Ezek voltak a legjobb pillanatok Szekszárdon. Orbán Viktor legújabb videóját látnod kell.
„Ha nem mi vagyunk kormányon, a vidéki fejlesztéseknek annyi.” – jelentette ki Orbán Viktor abban a videóban, amelyet közösségi oldalán osztott meg.
Nagyot mentünk Szekszárdon.
- írja a kormányfő.
