A Sugarloaf zenésze üzent a tiszásoknak: „Nézz, ne csak láss”
Tóth Szabi reagált a Tisza Pártból kilépő szakértő mondataira. A Sugarloaf zenésze közösségi oldalán árulta el, hogy nem érti azokat, akik ezek után is szimpatizálnak Magyar Péterrel.
Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze már korábban is bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, amikor kiderült, hogy nem szavazott az Ukrajnának küldött 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban. Az internetes véleményvezér sok mindenben kritizálta a politikus döntését, amiről most korábbi párttársa is kitálalt. Csercsa Balázs az M1-nek adott interjújában árulta el a baloldali párt titkait. Tóth Szabi pedig most közösségi oldalán reagált a szakértő szavaira - írja a Bors.
Tóth Szabi nem érti a tiszásokat
Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi csoportjának vezetője nemrég interjút adott az M1-nek, amiben komolyan kritizálja a párt vezetését. „Mást mond a választoknak, mint amit tervez” - mondta a szakértő. Tóth Szabiban ez a mondat több kérdést is felvetett.
Akkor most ez, hogy is van? Mégis igazi a konvergencia program, a sok megszorítással, adóemeléssel, rezsicsökkentés eltörlésével? Meg létezik egy olyan laza kis programocska, amiben meg azt mondunk, amit akarunk?
– vetette fel kérdéseit a zenész.
Csercsa Balázs interjújában is szó esik az úgynevezett megszorító csomagról, amit az ellenzéki párt minden felületen megpróbált tagadni. „Létezik egy úgynevezett konvergencia program, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket. Emellett pedig készül egy kampányprogram” - árulta el a korábbi tiszás szakértő.
Tóth Szabi a tiszásoknak üzent
Csercsa Balázs azt is elárulta, hogy a Tisza Párt szeretné megnyerni a választást és ezért próbálják titkolni a valódi programjukat, ám ezzel az a probléma, hogy mást mondanak, mint ami a valóság.
Ez azért vakmeleg. Biztos, hogy ez így van kedves tiszások? Most már komolyan nem értem a ti Stockholm-szindrómátokat. Látjátok a tényeket, feketén-fehéren. Folyamatosan dőlnek meg a hazugságok. Szólják el magukat véletlen, vagy akár szándékosan is. Ti pedig még mindig azt hiszitek, hogy ez egy fideszes propaganda. Nézz, ne csak láss.
– zárta videóját Tóth Szabi.
