Orbán Viktor: Jól nézünk ki!
Háborúellenes Gyűlés, Hatvan – amikor egy kép többet mond ezer szónál.
Telt ház, hatalmas siker: a hatvani Háborúellenes Gyűlés rengeteg embert vonzott, komoly témák kerültek terítékre. A szombati esemény után egy nappal beszédes képet osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
– írta az alábbi kép mellé a kormányfő. A fotón hatalmas betűkkel olvasható: „Hatvan a béke pártján!”
