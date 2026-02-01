Telt ház, hatalmas siker: a hatvani Háborúellenes Gyűlés rengeteg embert vonzott, komoly témák kerültek terítékre. A szombati esemény után egy nappal beszédes képet osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: Jól nézünk ki! (Fotó: MW)

Jól nézünk ki!

– írta az alábbi kép mellé a kormányfő. A fotón hatalmas betűkkel olvasható: „Hatvan a béke pártján!”