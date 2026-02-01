RETRO RÁDIÓ

Nemzet Óra: Vitályos Eszter csuklóján tűnt fel először a különleges darab, most te is megveheted

A firkás pólók után újabb meglepetés érkezett: az Orbán Viktor ATV-s interjúja során készült, ikonikus rajz most óraszámlapra került. A Nemzet Óra első darabját, az egyes sorszámút, Orbán Viktor kapta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 14:50
Módosítva: 2026.02.01. 16:13
Háborúellenes Gyűlés Vitályos Eszter Orbán Viktor

A készítők szerint a történelem nem más, mint pillanatok sorozata, ezért szerették volna kézzelfoghatóvá tenni azt a rajzot, amelyet Orbán Viktor egy televíziós interjú közben alkotott: így készült a Nemzet Óra

Nemzet Óra
 Nemzet Óra: az automata verzió limitált szériás, csak 2026 darab készült belőle (Fotó: Ripost)

A Nemzet Óra nem csupán egy kiegészítő: a honlap szövege szerint „egy sorszámozott darabka történelem a csuklódon”, amely a modern magyar politika egyik meghatározó korszakának állít emléket.

Orbán Viktor nemzetóra bemutatása.
A Nemzet Órát többféle szíjjal lehet választani (Fotó: Ripost)

Az órát a hétvégén mutatták be, de a hatvani Háborúellenes Gyűlésen már fel is lehetett iratkozni arra a listára, ahonnan rendelni lehet, ugyanis az üzletekben nem árulják. A múlt héten pedig többen kiszúrták, hogy Vitályos Eszter egy ilyen darabot viselt a kormányinfón – ekkor röppentek fel az első hírek a különleges időmérőről.

A Nemzet Óra két konfigurációban érhető el a nemzetora.hu oldalon.

Nemzet Óra – kvarc változat

A  kvarcóra 40 milliméteres tokkal készül, mindössze 8 mm vastag, és zafírkristály üveget kapott. Az aláírás az üveg belső oldalára került. A szerkezet egy Seiko VH31 sweep second kvarc, amely másodpercenként négyszer mozdul, így első ránézésre szinte automata hatást kelt. A vízállósága 5 ATM. Ez a változat nem limitált és nem sorszámozott.

Nemzet Óra – automata változat

Az igazi különlegesség az automata modell: mindössze 2026 darab készül belőle, mindegyik sorszámozott. Az 1-es példány már a miniszterelnökhöz került. A tok 42 mm-es, 11 mm vastag, vízállósága 10 ATM. A számlapon és a kristályon is szerepel az automata felirat. A szerkezet egy japán Miyota 9015-ös automata.

A csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián rendezett küzdősportgála, a IV. Arbito Slap Fight telt házas pofonosztóverseny keretein belül mutatták be a Nemzet Órát. A Ripost megtudta: a pulcsihoz hasonlóan ennek a megvásárlásával is jótékonykodhatunk. A bevételek egy részét ökölvívó- és egyéb küzdősporttermek felújítására is fordítják.

Vitályos Eszternek egy narancssárga szíjas változat van:

Az Orbán-firkás pulcsit hatalmas népszerűség övezi. Az Orbán Viktor ATV-s interjúja közben írt jegyzetét ábrázoló pulóvert mindig elkapkodják a Háborúellenes Gyűléseken, és online is sokan veszik. A másfél órás interjú közben a miniszterelnök egy A4-es lapot „firkált össze”, amit később meg is mutatott Rónai Egonnak és a nézőknek. A rajz azóta önálló életre kelt, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy egy ruhadarabon szívesen viselnék az első ránézésre összevisszaságnak tűnő firkát.

Orbán Viktor korábban egy videóban beszélt a sokakat megdöbbentő alkotásról. Szerinte ez nem egy rajz, hanem egy sajátos nyelv lenyomata. A miniszterelnök arra is kitért, hogy egy kérdésre egyszerre 5 válasz is eszébe jut általában, ezt pedig valahogy jeleznie kell saját magának.

 

