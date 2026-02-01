Nemzet Óra: Vitályos Eszter csuklóján tűnt fel először a különleges darab, most te is megveheted

A készítők szerint a történelem nem más, mint pillanatok sorozata, ezért szerették volna kézzelfoghatóvá tenni azt a rajzot, amelyet Orbán Viktor egy televíziós interjú közben alkotott: így készült a Nemzet Óra.

Nemzet Óra: az automata verzió limitált szériás, csak 2026 darab készült belőle (Fotó: Ripost)

A Nemzet Óra nem csupán egy kiegészítő: a honlap szövege szerint „egy sorszámozott darabka történelem a csuklódon”, amely a modern magyar politika egyik meghatározó korszakának állít emléket.

A Nemzet Órát többféle szíjjal lehet választani (Fotó: Ripost)

Az órát a hétvégén mutatták be, de a hatvani Háborúellenes Gyűlésen már fel is lehetett iratkozni arra a listára, ahonnan rendelni lehet, ugyanis az üzletekben nem árulják. A múlt héten pedig többen kiszúrták, hogy Vitályos Eszter egy ilyen darabot viselt a kormányinfón – ekkor röppentek fel az első hírek a különleges időmérőről.

A Nemzet Óra két konfigurációban érhető el a nemzetora.hu oldalon.

Nemzet Óra – kvarc változat

A kvarcóra 40 milliméteres tokkal készül, mindössze 8 mm vastag, és zafírkristály üveget kapott. Az aláírás az üveg belső oldalára került. A szerkezet egy Seiko VH31 sweep second kvarc, amely másodpercenként négyszer mozdul, így első ránézésre szinte automata hatást kelt. A vízállósága 5 ATM. Ez a változat nem limitált és nem sorszámozott.

Nemzet Óra – automata változat

Az igazi különlegesség az automata modell: mindössze 2026 darab készül belőle, mindegyik sorszámozott. Az 1-es példány már a miniszterelnökhöz került. A tok 42 mm-es, 11 mm vastag, vízállósága 10 ATM. A számlapon és a kristályon is szerepel az automata felirat. A szerkezet egy japán Miyota 9015-ös automata.

A csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián rendezett küzdősportgála, a IV. Arbito Slap Fight telt házas pofonosztóverseny keretein belül mutatták be a Nemzet Órát. A Ripost megtudta: a pulcsihoz hasonlóan ennek a megvásárlásával is jótékonykodhatunk. A bevételek egy részét ökölvívó- és egyéb küzdősporttermek felújítására is fordítják.

Vitályos Eszternek egy narancssárga szíjas változat van: