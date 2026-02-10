RETRO RÁDIÓ

Magyarországra látogat az Egyesült Államok külügyminisztere

Budapesti látogatása során a külügyminiszter vezető magyar tisztviselőkkel találkozik a közös érdekek megerősítése céljából. Az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerség és a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok is napirenden lesznek.

Szerző: M. G.
Létrehozva: 2026.02.10. 07:54
Módosítva: 2026.02.10. 07:59
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere február közepén európai látogatássorozatra indul. Az út Németországban kezdődik, ahol jelen lesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián, ezt követően pedig Szlovákiába és Magyarországra látogat. A megbeszélések fő témái a térség biztonsági helyzete, az energetikai együttműködés és a kétoldalú kapcsolatok további erősítése lesznek - írja a Magyar Nemzet.

Az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerség és a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok is napirenden lesznek. Fotó: AFP

Rubio külügyminiszter ezt követően február 15–16-án a szlovákiai Pozsonyba és Budapestre látogat.

Pozsonyban Rubio külügyminiszter a szlovák kormány kulcsfontosságú tagjaival találkozik a közös regionális biztonsági érdekek előmozdítása, a nukleáris energiára és az energia-diverzifikációra irányuló kétoldalú együttműködés megerősítése, valamint Szlovákia katonai modernizációjának és NATO-kötelezettségeinek támogatása érdekében.

Budapesti látogatása során a külügyminiszter vezető magyar tisztviselőkkel találkozik a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, beleértve a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget.

 

