Áprilisban a magyarok sorsot választanak – Illés Boglárka kemény üzenete a Háborúellenes Gyűlésen

A háború már négy éve tart, és a béke még mindig távolinak tűnik. Illés Boglárka a hatvani Háborúellenes Gyűlésen hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország az egyetlen, amely következetesen a béke oldalán áll.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 11:15
Háborúellenes Gyűlés nemzeti petíció Illés Boglárka

Az orosz-ukrán háború hatásai ma is érezhetőek Magyarországon – mondta el a Borsnak a hatvani Háborúellenes Gyűlésen Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára.

Illés Boglárka
Illés Boglárka fontos dologra hívta fel a figyelmet a hatvani Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Bors)

Februárban lesz négy éve, hogy kitört a háború a szomszédunkban. Akkor nem gondoltuk volna, hogy ilyen hosszú ideig fog tartani

 – fogalmazott.

A politikus szerint az Egyesült Államok részéről is változás látható, ugyanakkor Európában szerinte továbbra is erős a háborúpárti hangulat.

Azt látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok részéről az elnök már a béke irányába tesz lépéseket, de sajnos az európai, nyugat-európai vezetők mintha inkább akadályoznák a békét

 – mondta.

Illés úgy véli, komoly veszély fenyegeti Európa jövőjét, ha a konfliktus tovább húzódik.

Úgy gondolják egyesek, hogy Európa nem áll meg. De ha ez így megy tovább, Európa a végén akár véget is érhet

 – fogalmazott drámaian.

Illés Boglárka elmondta: a magyar kormány következetesen békepárti álláspontot képvisel.

A magyar kormány, a magyar  nemzeti kormány az, amely próbálja elősegíteni a békét, és próbálja az európai vezetőket is belátásra bírni

 – hangsúlyozta.

Nem csak az üzletek, a gazdaság szenved a háború miatt. Naponta érkeznek hírek ártatlan emberekről, gyerekekről, akik ennek az értelmetlen konfliktusnak az áldozatai 

– mondta.

Illés Boglárka elmondta a véleményét arról is, hogy Brüsszel a Tisza Párton keresztül akar beleszólni a magyar politikába:

Mi indítottunk egy nemzeti konzultációt és megkérdeztük az embereket, hogy mi a véleményük arról, hogy Ukrajna csatlakozzon az unióhoz. A magyarok döntő többsége azt mondta, hogy az érdem alapú csatlakozási folyamat maradjon, és Ukrajnának jelenleg nincs helye az Európai Unióban. A Tisza Párt pedig szintén megkérdezte a szavazóit, és a Tisza Párt szavazói kiállnak Ukrajna csatlakozása mellett.  Az érdekek egyértelműen találkoztak, és hogyha figyeljük akár az ukrán elnöknek, a szavait, akkor látjuk, ők meg is tesznek sok mindent annak érdekében, hogy megtalálják a hazai, meg a magyar lerakatait az ukrán érdekeknek. A Tisza Pártban ezek jelen is vannak, úgyhogy éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a magyar érdek, vagy más érdek között döntenek-e a választópolgárok. Most áprilisban nem csak kormányt választunk, hanem a magyarok sorsot választanak.

– hívta fel a figyelmet.

 

