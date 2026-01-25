- Ezért gyűltek össze Kaposváron a háború ellenzői
- Orbán Viktor: Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!
- Radics Béla: Az összes fiatalnak az a legfőbb feladata, hogy mi ebből kimaradjunk
- Indul a nemzeti petíció - Megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!
Orbán Viktor: Kaposvár békét akar!
Lélegzetelállító fotókat osztott meg Orbán Viktor.
Hihetetlen képeket osztott meg Orbán Viktor közösségi média oldalán a január 24-én megrendezett kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.
