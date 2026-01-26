Nők a háború ellen: több ezren már aláírták a női DPK békepetícióját

Háborúellenes aláírásgyűjtést indított a Női Digitális Polgári Kör (DPK) „Nők a háború ellen” címmel. A kezdeményezés célja, hogy a nők és családanyák hangját felerősítve hívják fel a figyelmet a béke fontosságára és a háborús következmények veszélyeire. A kezdeményezésről Király Nóra beszélt lapunknak.

Király Nóra minden nőt aláírásra buzdít

Király Nóra országgyűlési képviselő elmondta: a petíció már az első napokban jelentős érdeklődést váltott ki.

Már több ezren csatlakoztak, a kezdeményezés lendületesen halad előre. Országszerte személyesen találkozunk az emberekkel, és holnaptól a Háborúellenes Gyűléseken is jelen leszünk, ahol aláírásra is van lehetőség

– fogalmazott.

A képviselő szerint a kezdeményezés mögött egyértelmű társadalmi igény áll.

A célunk az, hogy minél több nőhöz, családhoz eljuttassuk azt a hírt, hogy mi nők Magyarországon véget akarunk vetni a háborúnak. Nem megszorításokat akarunk, hanem békét és biztonságot

- mondta.

Király Nóra hangsúlyozta, hogy a háború következményeivel a nők sokszor közvetlen tapasztalatként szembesülnek

Mi vagyunk azok, akik igazán érezzük ennek a felelősségét. Mi irányítjuk, koordináljuk a családokat, a gyerekeket, és mi tudjuk igazán, hogy mi a vesztenivalónk

– fogalmazott.

A képviselő konkrét példát is említett arra, milyen következményekkel jár a háború a mindennapi életben.

Látjuk, mi történik Kárpátalján és egész Ukrajnában: hány nő maradt egyedül a gyerekekkel, mert a férjeiket és fiaikat besorozták. Gyakorlatilag eltűntek a férfiak, és a nőknek egyedül kell helytállniuk. Ez borzalmas. Mi ezt nem akarjuk Magyarországon. Mi a családok pártján és a béke pártján állunk

– tette hozzá.

Megtudtuk: a kezdeményezéshez időközben számos közéleti szereplő, cégvezető és önkormányzati képviselő nő is csatlakozott.

Fontos: a petíciót csak online lehet aláírni.

Nagyon egyszerű: a Női DPK oldalán van a link, mindenki gyorsan megtalálja, és csak pár perc

– mondta Király Nóra.

A petíció többek között követeli:

Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!

Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!

Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!

Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza adóval szemben!

Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!

Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.

A petíciót az alábbi linkre kattintva lehet aláírni.