Nők a háború ellen: több ezren már aláírták a női DPK békepetícióját
Több ezer aláírás gyűlt már össze a Női Digitális Polgári Kör „Nők a háború ellen” elnevezésű kezdeményezésénél. A Király Nóra országgyűlési képviselő és Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke nevével fémjelzett petíció célja a béke megőrzése és Magyarország háborúból való kimaradása.
Háborúellenes aláírásgyűjtést indított a Női Digitális Polgári Kör (DPK) „Nők a háború ellen” címmel. A kezdeményezés célja, hogy a nők és családanyák hangját felerősítve hívják fel a figyelmet a béke fontosságára és a háborús következmények veszélyeire. A kezdeményezésről Király Nóra beszélt lapunknak.
Király Nóra országgyűlési képviselő elmondta: a petíció már az első napokban jelentős érdeklődést váltott ki.
Már több ezren csatlakoztak, a kezdeményezés lendületesen halad előre. Országszerte személyesen találkozunk az emberekkel, és holnaptól a Háborúellenes Gyűléseken is jelen leszünk, ahol aláírásra is van lehetőség
– fogalmazott.
A képviselő szerint a kezdeményezés mögött egyértelmű társadalmi igény áll.
A célunk az, hogy minél több nőhöz, családhoz eljuttassuk azt a hírt, hogy mi nők Magyarországon véget akarunk vetni a háborúnak. Nem megszorításokat akarunk, hanem békét és biztonságot
- mondta.
Király Nóra hangsúlyozta, hogy a háború következményeivel a nők sokszor közvetlen tapasztalatként szembesülnek
Mi vagyunk azok, akik igazán érezzük ennek a felelősségét. Mi irányítjuk, koordináljuk a családokat, a gyerekeket, és mi tudjuk igazán, hogy mi a vesztenivalónk
– fogalmazott.
A képviselő konkrét példát is említett arra, milyen következményekkel jár a háború a mindennapi életben.
Látjuk, mi történik Kárpátalján és egész Ukrajnában: hány nő maradt egyedül a gyerekekkel, mert a férjeiket és fiaikat besorozták. Gyakorlatilag eltűntek a férfiak, és a nőknek egyedül kell helytállniuk. Ez borzalmas. Mi ezt nem akarjuk Magyarországon. Mi a családok pártján és a béke pártján állunk
– tette hozzá.
Megtudtuk: a kezdeményezéshez időközben számos közéleti szereplő, cégvezető és önkormányzati képviselő nő is csatlakozott.
Fontos: a petíciót csak online lehet aláírni.
Nagyon egyszerű: a Női DPK oldalán van a link, mindenki gyorsan megtalálja, és csak pár perc
– mondta Király Nóra.
A petíció többek között követeli:
- Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!
- Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!
- Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!
- Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza adóval szemben!
- Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!
- Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.
A petíciót az alábbi linkre kattintva lehet aláírni.
