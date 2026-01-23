Ezt hozza magával Brüsszelből a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

Áttanulmányozzuk azokat a dokumentumokat, amelyeket tegnap kaptunk meg. Föl kell őket dolgozni. Egy részéről már Kaposváron tudok beszélni az érdeklődőkkel. De fel kell készülni nem csak külpolitikai, belpolitikai kérdésekből is. Nem voltam otthon 2 és fél napja. Olyan gyorsan változik a magyar politika, hogy két és fél nap szinte már heteknek számít. Fel kell vennem a fonalat és utána elmegyek Kaposvárra találkozok a híveinkkel és a választópolgárokkal.