Ezt hozza magával Brüsszelből a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

Elárulta Orbán Viktor, hogyan készül föl a következő Háborúellenes Gyűlésre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 14:37
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés háború

Orbán Viktor készülődik haza Brüsszelből. A miniszterelnök saját Messenger chatcsatornáján válaszolt arra a kérdésre, hogy mit visz Brüsszelből Kaposvárra, a január 24-én megrendezésre kerülő, következő nagy Háborúellenes Gyűlésre.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook

Áttanulmányozzuk azokat a dokumentumokat, amelyeket tegnap kaptunk meg. Föl kell őket dolgozni. Egy részéről már Kaposváron tudok beszélni az érdeklődőkkel. De fel kell készülni nem csak külpolitikai, belpolitikai kérdésekből is. Nem voltam otthon 2 és fél napja. Olyan gyorsan változik a magyar politika, hogy két és fél nap szinte már heteknek számít. Fel kell vennem a fonalat és utána elmegyek Kaposvárra találkozok a híveinkkel és a választópolgárokkal.

– mondta a kormányfő.

 

