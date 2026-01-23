Orbán Viktor: Zelenszkij elnök úr szemében mi vagyunk a bot a küllők között - Videó
Újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő.
Mint ahogy arról beszámoltunk, rendkívüli uniós csúcsot tartottak Brüsszelben, amelyen Orbán Viktor is részt vett. Az ülés után a kormányfő sajtótájékoztatót tartott.
Orbán Viktor: Zelenszkij elnök úr szemében mi vagyunk a bot a küllők között
Ennek kapcsán a miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A kormányfő mint írta, Magyarország akadálya annak, hogy Ukrajna Brüsszeltől minden követelését megkapjon, emiatt szerinte érthető Zelenszkij frusztrációja.
Zelenszkij elnök úr szemében mi vagyunk a bot a küllők között. Magyarország az akadálya annak, hogy Brüsszeltől minden követelését megkapja. Így hát érthető a frusztrációja, megtesz mindent egy magyarországi kormányváltásért
- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre