Orbán Viktor: mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!

„A Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban.” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán hétfő délután. Majd hozzátette: „Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!”

Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes Gyűlésen is beszédet mondott (Fotó: Metropol)

„Mindenhol ott vagyunk” – olvasható a miniszterelnök friss fotógalériájának nyitófelvételén. Nézd meg a képeket!



