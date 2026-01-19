RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!

„Mindenhol ott vagyunk” – nagyon erős fotógalériát osztott meg a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 14:44
Orbán Viktor Fidesz-KDNP vidék

„A Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban.” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán hétfő délután. Majd hozzátette: „Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!”

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes Gyűlésen is beszédet mondott (Fotó: Metropol)

„Mindenhol ott vagyunk” – olvasható a miniszterelnök friss fotógalériájának nyitófelvételén. Nézd meg a képeket!


 

 

