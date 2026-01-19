Orbán Viktor: mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!
„Mindenhol ott vagyunk” – nagyon erős fotógalériát osztott meg a miniszterelnök a közösségi oldalán.
„A Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban.” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán hétfő délután. Majd hozzátette: „Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!”
„Mindenhol ott vagyunk” – olvasható a miniszterelnök friss fotógalériájának nyitófelvételén. Nézd meg a képeket!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre