Németh Balázs, a Fidesz jelöltje a 13. budapesti választókerületben valódi képviseletet ígér a mostani balos nemtörődömség helyett – interjú
Sorozatunkban a Fidesz–KDNP 2026-os országgyűlési választásra készülő 16 budapesti egyéni képviselőjelöltjét mutatjuk be. Elsőként Németh Balázst ismerhetik meg.
Németh Balázst mutatjuk be elsőként a budapesti jelöltek közül. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP a múlt héten tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.
Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat. Az első interjú alanya Németh Balázs, aki alkalmasnak tartja magát arra, hogy Észak-Pestet kiszabadítsa a tétlen baloldali politikusok fogságából, és a további leszakadás helyett végre fejlődési pályára állítsa Rákospalotát, Újpalotát és Káposztásmegyert.
Németh Balázs nemcsak a 13. választókerület jövőjéért érez felelősséget, hanem azért is, hogy az Orbán-kormány folytathassa a munkáját. Szerinte meg kell akadályozni, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt hatalomra kerüljön, mert annak súlyos következményei lennének az ország és a főváros számára is.
Miért vállalta a jelöltséget?
Megtisztelő felkérést kaptam. A miniszterelnök az eddig elvégzett munkáim alapján alkalmasnak tart arra, hogy kiszabadítsuk Észak-Pestet a tétlen baloldali politikusok fogságából és a további leszakadás helyett végre fejlődési pályára állítsuk ezt a városrészt. Emellett felelősséget érzek azért is, hogy az Orbán-kormány folytathassa a munkáját. Ha a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt megkaparintja a hatalmat, annak súlyos következményei lennének: vége lenne a békének és a nyugalomnak, a pénzünket Ukrajnába küldenék, Magyarországot belesodornák a háborúba, és beengednék a bevándorlókat. Ezt meg kell akadályozni, mert Rákospalotán, Újpalotán és Káposztásmegyeren is tragikus hatásai lennének.
Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?
Nem itt élek, de több helyi közösségnek is aktív tagja vagyok, és rengeteg időt töltök a városrészben. Számomra az a legfontosabb, hogy pontosan értsem, milyen problémákkal küzdenek az itt élők. Ahogy mondani szoktam, nem az számít, hogy hol alszik az ember, hanem az, hogy mennyit és hogyan dolgozik. Ugyanezzel a hozzáállással szerveztem a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot, és a végeredményre - azt hiszem - minden magyar büszke lehet. Jelenleg azért dolgozom, hogy Magyarország április 12. után se térjen le a biztonságot jelentő "magyar útról", Észak-Pesten viszont új korszak kezdődjön, egy patrióta országgyűlési képviselővel.
Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?
Alkalmatlan, lusta vezetők, pazarlás és semmittevés – sajnos ez a valóság. A baloldali politikusok szokás szerint a kormányra mutogatnak, de elég csak megnézni Budapest más külvárosi kerületeit: mind sokkal rendezettebb és élhetőbb, mint ez a környék.
Mi az a probléma vagy problémák, amelyek meghatározzák a választókerület mindennapjait?
Észak-Pest olyan, mintha visszarepülnénk az időben. Omladozó egészségügyi intézmények, járhatatlan utak, csőd szélén álló vállalkozások. A fiatalok elmenekülnek, az idősebbek bezárkóznak. Az itt élők számára különösen fontos, hogy ne valósuljanak meg a Tisza Párt által tervezett megszorítások: ne küldjék el az észak-pestiek pénzét Ukrajnába, és ne vegyék el sem a nyugdíjasoktól, sem a családoktól azokat a támogatásokat, amelyeket az Orbán-kormány biztosít. A másik kritikus ügy a bevándorlás. Budapest olyan peremkerületéről beszélünk, amelyhez hasonló lakótelepek Nyugat-Európában szinte kivétel nélkül no-go zónává váltak. Ha jön egy brüsszeli igényeket kiszolgáló bábkormány és beengedi a bevándorlókat Magyarországra, akkor Észak-Pestnek vége! Elértéktelenednek az ingatlanok, elharapódzik a bűnözés, idegenek leszünk saját városunkban.
Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén? Illetve milyen hosszú távú tervei vannak?
A munka már elkezdődött. Összegyűjtjük azokat a problémákat és megoldatlan ügyeket, amelyek megkeserítik az itt élők mindennapjait – azokat, amelyeket a lusta, nemtörődöm baloldali politikusok nem tudtak vagy nem akartak kezelni. Lépésről lépésre befejezzük, pótoljuk és megcsináljuk mindazokat a fejlesztéseket és beruházásokat, amelyek az elmúlt években elmaradtak. Először leváltjuk a DK-s országgyűlési képviselőt, Barkóczi Balázst, majd a következő önkormányzati választáson a XV. és a IV. kerület baloldali vezetését is. Nem engedjük, hogy Brüsszel háborúba sodorja Magyarországot és Észak-Pestet, nem engedünk be bevándorlókat, és nem küldjük az itt élők pénzét Ukrajnába
A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.
A Fidesz 16 budapesti jelölt-jelöltje
- választókerület: Fazekas Csilla
- választókerület: Ferencz Orsolya
- választókerület: Steiner Attila
- választókerület: Fülöp Attila
- választókerület: Kovács Balázs Norbert
- választókerület: Radics Béla
- választókerület: D. Kovács Antal Róbert
- választókerület: Tarnai Richárd
- választókerület: Király Nóra
- választókerület: Kocsondi Márk
- választókerület: Gyepes Ádám
- választókerület: Zsigmond Barna Pál
- választókerület: Németh Balázs
- választókerület: Szatmáry Kristóf
- választókerület: Dunai Mónika
- választókerület: Földesi Gyula
Németh Balázs oldalát, a Németh Balázs vagyok oldalt követve nyomon követhetjük a jelölt tevékenységét:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre