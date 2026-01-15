Németh Balázs, a Fidesz jelöltje a 13. budapesti választókerületben valódi képviseletet ígér a mostani balos nemtörődömség helyett – interjú

Németh Balázst mutatjuk be elsőként a budapesti jelöltek közül. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP a múlt héten tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.

Németh Balázs Fotó: FOTO:ZSIGMOND LASZLO

Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat. Az első interjú alanya Németh Balázs, aki alkalmasnak tartja magát arra, hogy Észak-Pestet kiszabadítsa a tétlen baloldali politikusok fogságából, és a további leszakadás helyett végre fejlődési pályára állítsa Rákospalotát, Újpalotát és Káposztásmegyert.

Németh Balázs nemcsak a 13. választókerület jövőjéért érez felelősséget, hanem azért is, hogy az Orbán-kormány folytathassa a munkáját. Szerinte meg kell akadályozni, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt hatalomra kerüljön, mert annak súlyos következményei lennének az ország és a főváros számára is.

Miért vállalta a jelöltséget?

Megtisztelő felkérést kaptam. A miniszterelnök az eddig elvégzett munkáim alapján alkalmasnak tart arra, hogy kiszabadítsuk Észak-Pestet a tétlen baloldali politikusok fogságából és a további leszakadás helyett végre fejlődési pályára állítsuk ezt a városrészt. Emellett felelősséget érzek azért is, hogy az Orbán-kormány folytathassa a munkáját. Ha a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt megkaparintja a hatalmat, annak súlyos következményei lennének: vége lenne a békének és a nyugalomnak, a pénzünket Ukrajnába küldenék, Magyarországot belesodornák a háborúba, és beengednék a bevándorlókat. Ezt meg kell akadályozni, mert Rákospalotán, Újpalotán és Káposztásmegyeren is tragikus hatásai lennének.

Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?

Nem itt élek, de több helyi közösségnek is aktív tagja vagyok, és rengeteg időt töltök a városrészben. Számomra az a legfontosabb, hogy pontosan értsem, milyen problémákkal küzdenek az itt élők. Ahogy mondani szoktam, nem az számít, hogy hol alszik az ember, hanem az, hogy mennyit és hogyan dolgozik. Ugyanezzel a hozzáállással szerveztem a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot, és a végeredményre - azt hiszem - minden magyar büszke lehet. Jelenleg azért dolgozom, hogy Magyarország április 12. után se térjen le a biztonságot jelentő "magyar útról", Észak-Pesten viszont új korszak kezdődjön, egy patrióta országgyűlési képviselővel.

Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?

Alkalmatlan, lusta vezetők, pazarlás és semmittevés – sajnos ez a valóság. A baloldali politikusok szokás szerint a kormányra mutogatnak, de elég csak megnézni Budapest más külvárosi kerületeit: mind sokkal rendezettebb és élhetőbb, mint ez a környék.

Mi az a probléma vagy problémák, amelyek meghatározzák a választókerület mindennapjait?

Észak-Pest olyan, mintha visszarepülnénk az időben. Omladozó egészségügyi intézmények, járhatatlan utak, csőd szélén álló vállalkozások. A fiatalok elmenekülnek, az idősebbek bezárkóznak. Az itt élők számára különösen fontos, hogy ne valósuljanak meg a Tisza Párt által tervezett megszorítások: ne küldjék el az észak-pestiek pénzét Ukrajnába, és ne vegyék el sem a nyugdíjasoktól, sem a családoktól azokat a támogatásokat, amelyeket az Orbán-kormány biztosít. A másik kritikus ügy a bevándorlás. Budapest olyan peremkerületéről beszélünk, amelyhez hasonló lakótelepek Nyugat-Európában szinte kivétel nélkül no-go zónává váltak. Ha jön egy brüsszeli igényeket kiszolgáló bábkormány és beengedi a bevándorlókat Magyarországra, akkor Észak-Pestnek vége! Elértéktelenednek az ingatlanok, elharapódzik a bűnözés, idegenek leszünk saját városunkban.

Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén? Illetve milyen hosszú távú tervei vannak?

A munka már elkezdődött. Összegyűjtjük azokat a problémákat és megoldatlan ügyeket, amelyek megkeserítik az itt élők mindennapjait – azokat, amelyeket a lusta, nemtörődöm baloldali politikusok nem tudtak vagy nem akartak kezelni. Lépésről lépésre befejezzük, pótoljuk és megcsináljuk mindazokat a fejlesztéseket és beruházásokat, amelyek az elmúlt években elmaradtak. Először leváltjuk a DK-s országgyűlési képviselőt, Barkóczi Balázst, majd a következő önkormányzati választáson a XV. és a IV. kerület baloldali vezetését is. Nem engedjük, hogy Brüsszel háborúba sodorja Magyarországot és Észak-Pestet, nem engedünk be bevándorlókat, és nem küldjük az itt élők pénzét Ukrajnába

A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.

A Fidesz 16 budapesti jelölt-jelöltje választókerület: Fazekas Csilla választókerület: Ferencz Orsolya választókerület: Steiner Attila választókerület: Fülöp Attila választókerület: Kovács Balázs Norbert választókerület: Radics Béla választókerület: D. Kovács Antal Róbert választókerület: Tarnai Richárd választókerület: Király Nóra választókerület: Kocsondi Márk választókerület: Gyepes Ádám választókerület: Zsigmond Barna Pál választókerület: Németh Balázs választókerület: Szatmáry Kristóf választókerület: Dunai Mónika választókerület: Földesi Gyula

