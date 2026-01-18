RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Sok mindent elértünk 2010 óta

A miniszterelnök azt kérte, ne adjuk fel az elért eredményeinket mások háborúja miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 16:53
orbán viktor miskolc miniszterelnök háború

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy sok mindent elértünk 2010 óta. Mindenkit arra kért, ne adjuk fel az elért eredményeinket mások háborúja miatt. 

A magyarok pénzéből inkább fejlesszük tovább Magyarországot!

- írta a miniszterelnök.

Miskolc szocialista iparváros volt, és ma egy modern ipari központ. A munkanélküliséget megfeleztük, 43 ezer új munkahely jött létre 2010 óta, és 10 év alatt a bérek háromszorosára növekedtek. A szegénység 2010-ben 30 százalékos volt, ma 18 százalék

- emelte ki a kormányfő, megjegyezve, hogy a további fejlődés alapja, hogy ne vigyék el a pénzünket Ukrajnába.


 

