Orbán Viktor: Sok mindent elértünk 2010 óta
A miniszterelnök azt kérte, ne adjuk fel az elért eredményeinket mások háborúja miatt.
Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy sok mindent elértünk 2010 óta. Mindenkit arra kért, ne adjuk fel az elért eredményeinket mások háborúja miatt.
A magyarok pénzéből inkább fejlesszük tovább Magyarországot!
- írta a miniszterelnök.
Miskolc szocialista iparváros volt, és ma egy modern ipari központ. A munkanélküliséget megfeleztük, 43 ezer új munkahely jött létre 2010 óta, és 10 év alatt a bérek háromszorosára növekedtek. A szegénység 2010-ben 30 százalékos volt, ma 18 százalék
- emelte ki a kormányfő, megjegyezve, hogy a további fejlődés alapja, hogy ne vigyék el a pénzünket Ukrajnába.
