Orbán Viktor: Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár
Hihetetlen videót osztott meg Orbán Viktor.
Megköszönte Orbán Viktor a miskolciaknak a felejthetetlen január 17-ei Háborúellenes Gyűlést.
- írta a kormányfő a videóhoz.
Háborúellenes gyűlés
