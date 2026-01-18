RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ez acél volt, Miskolc!

Miskolc is a béke pártján áll. Orbán Viktor így összegezte a miskolci Háborúellenes Gyűlést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 20:13
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés miskolc

Miskolcon folytatódott a Háborúellenes Gyűlés, ahol Orbán Viktor ezúttal nézői kérdésekre válaszolt. A kormányfő a bevezetőjében elmondta, hogy 37 éve tartott először lakossági fórumot Miskolcon. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: mw

Ezúttal is telt házas volt a Háborúellenes Gyűlés. Miskolc is megmutatta, hogy a béke pártján áll, és mindennél jobban szeretnék a békét. 

Ez acél volt, Miskolc! Zászlókat a magasba, fel, győzelemre! 

- összegezte a Miskolci Háborúellenes Gyűlésről Orbán Viktor. 

