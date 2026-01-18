Orbán Viktor: Ez acél volt, Miskolc!
Miskolc is a béke pártján áll. Orbán Viktor így összegezte a miskolci Háborúellenes Gyűlést.
Miskolcon folytatódott a Háborúellenes Gyűlés, ahol Orbán Viktor ezúttal nézői kérdésekre válaszolt. A kormányfő a bevezetőjében elmondta, hogy 37 éve tartott először lakossági fórumot Miskolcon.
Ezúttal is telt házas volt a Háborúellenes Gyűlés. Miskolc is megmutatta, hogy a béke pártján áll, és mindennél jobban szeretnék a békét.
Ez acél volt, Miskolc! Zászlókat a magasba, fel, győzelemre!
- összegezte a Miskolci Háborúellenes Gyűlésről Orbán Viktor.
Íme Orbán Viktor videója
